Neymar faz cobrança para torcida do Santos e expõe momento delicado: 'Sofro junto' Camisa 10 do Peixe conversou com a imprensa em zona mista após vitória diante do Macará

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Mesmo com a vitória por 2 a 1 sobre o Macará, na noite da última quinta-feira (14), na Vila Belmiro, Neymar não deixou de fazer cobranças à torcida do Santos.

O duelo, válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, serviu para amenizar os ânimos entre time e torcida dentro de campo. Depois da partida, porém, na zona mista, o camisa 10 aproveitou para pedir mais apoio aos torcedores e reforçou que o Peixe precisa recuperar o ambiente que, historicamente, transformou a Vila Belmiro em um estádio hostil aos adversários.

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O pedido de Neymar acontece em um momento delicado para o clube. O Santos luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e vem de uma derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR, na última rodada da competição. Nas Copas, a equipe avançou aos trancos e barrancos ao eliminar Coritiba e Remo na Copa do Brasil e agora terá o Palmeiras pela frente nas quartas de final. Na Sul-Americana, largou nas oitavas com uma vitória que, apesar de importante, esteve longe de ser tranquila.

— Nós entendemos a situação, mas, se a gente ficar remoendo o passado, o que será do futuro? O que será do agora? Estamos em várias competições. É desfrutar e aproveitar esse momento. Toda vez que eu erro ou um companheiro erra, já vem coisa. Incentiva. Para de vaiar, mano. Bate palma, vamos — disse o camisa 10.

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Neymar durante partida do Santos na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Contra os equatorianos, o Santos teve um apagão logo no início da partida, justamente em uma noite em que Cuca promoveu uma mudança na dupla de zaga, com Luan Peres e Willian Arão. Aos três minutos, o Macará abriu o placar e voltou a colocar pressão sobre o time, enquanto o clima na Vila Belmiro se tornava ainda mais hostil.

— Estávamos perdendo? Mas e a hora que virar? Eu respeito vaiar no fim, acabou o jogo, dou 100% de razão. Mas durante a partida, não. Vamos tentar nos ajudar. Aqui sempre foi "Alçapão", calor. Falavam que era f... jogar aqui. Hoje em dia, não sentimos mais o ambiente de antes. Sinto saudades disso. Torcedor nos cobra e agora estou cobrando eles também — acrescentou Neymar.

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A cobrança do camisa 10 acontece após uma semana de conversas entre torcida organizada e elenco. Os jogadores se reuniram com os torcedores para ouvir reclamações e entender de que maneira o apoio das arquibancadas poderia ser mais efetivo. Em nota publicada posteriormente, a organizada elogiou os atletas pela transparência e reclamou do excesso de pessoas de fora do futebol circulando no ambiente destinado ao elenco. Ao mesmo tempo, os jogadores também pediram maior apoio durante as partidas e ingressos mais acessíveis.

A preocupação com o ambiente da Vila Belmiro ganhou ainda mais força horas antes do confronto com o Macará, quando a torcida se reuniu com o presidente Marcelo Teixeira. O dirigente não participou do encontro com o elenco, mas recebeu as reclamações apresentadas pelos jogadores.

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— Incentivo da torcida é válido até o final. Não vamos ganhar de 3 ou 4 a 0. Nosso time é isso aí. Vamos sofrer. O Santos virou isso. É sofrido, na raça, na vontade, mas, se nos unirmos, vamos longe — desabafou Neymar.

A vitória sobre o Macará, portanto, não resolveu os problemas do Santos, mas expôs um ponto que passou a fazer parte do discurso do principal jogador da equipe: a necessidade de uma união maior entre arquibancada e elenco. Em uma temporada marcada por pressão, lesões, resultados irregulares e pela luta contra o rebaixamento no Brasileiro, Neymar entende que o apoio durante os 90 minutos pode ser um fator importante para o time atravessar o momento turbulento.

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Dentro de campo, o camisa 10 foi decisivo. Neymar participou diretamente dos dois gols do Santos, com assistências para Gabigol e Willian Arão, e foi o principal destaque da equipe na noite. Agora, ele e o restante do elenco serão reavaliados para saber se terão condições de enfrentar o Vasco neste domingo (16), em São Januário, em mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Já para o jogo de volta contra o Macará, na quinta-feira da próxima semana (20), a tendência é de que Cuca preserve parte do elenco e faça um rodízio para evitar novas baixas por lesão. Gabriel Menino e Gabriel Bontempo deixaram o gramado com dores ainda no primeiro tempo e preocupam, enquanto Igor Vinícius e Lucas Veríssimo, que foram desfalques diante dos equatorianos, seguem em reta final de recuperação.

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A vitória, enfim, trouxe alívio, mas não tranquilidade. O Santos segue vivo nas Copas e terá pela frente um confronto decisivo no Campeonato Brasileiro, mas também precisa recuperar a conexão com a própria torcida. Na visão de Neymar, a Vila Belmiro precisa voltar a exercer o peso que teve durante tantos anos. E, diante de uma temporada em que o clube tem convivido mais com a pressão do que com a estabilidade, transformar esse ambiente novamente em um aliado pode ser tão importante quanto os resultados dentro de campo.

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