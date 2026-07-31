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Rony comemora boa fase no Santos e projeta jogo difícil contra o Remo

Duelo pela Copa do Brasil marca momento de reencontro do atacante com o clube onde iniciou a carreira

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
31/07/2026 15:34
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Rony, atacante do Santos, durante treinamento no CT Rei Pelé
Rony, atacante do Santos, durante treinamento no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos finalizou a preparação para enfrentar o Remo na tarde deste sábado (1), pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo de mata-mata marca um momento de reencontro do atacante Rony com seu ex-clube, onde iniciou a carreira no futebol. A partida também tem um peso importante para a temporada do Peixe, que vê no torneio de mata-mata uma oportunidade viva de título ainda neste ano.

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Rony destacou a importância do elenco santista entrar concentrado e preparado para o primeiro jogo das oitavas, disputado na Vila Belmiro, principalmente pelo bom desempenho que o time paraense tem como mandante, jogando no Mangueirão.

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- A decisão para a gente é de extrema importância. São dois jogos de mata-mata muito difíceis e eu acredito que a gente está preparado para enfrentar eles com muita seriedade, com muita determinação. Eu acho que o mais importante é a gente focar no primeiro jogo, né, que é contra o Remo porque eu sei o quanto é difícil jogar lá no Mangueirão com a torcida deles. Então eu acredito que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente está está preparado para fazer um grande jogo. Esperamos que amanhã a gente possa estar numa grande noite para fazer uma grande partida e sair com o resultado positivo, que é o mais importante para a gente - disse Rony.

O atacante também comemorou a boa fase que vive no Santos nos primeiros jogos da equipe após a pausa da Copa do Mundo. O camisa 11 esteve em todas as quatro partidas do Peixe até aqui, diante de Botafogo e Chapecoense pelo Brasileirão, e diante da UCV, pela Sul-Americana.

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Foi fiante da equipe venezuelana que Rony marcou dois dos três gols que tem na temporada com o Santos. O atacante destacou que se sente confiante e tranquilo para seguir o trabalho ao lado do elenco do Peixe e do técnico Cuca.

- Eu estou me sentindo super bem. Estou me sentindo muito confiante. Nos últimos jogos, toda vez que eu entro estou criando oportunidade de gol, estou fazendo gol. Isso me deixa muito confiante para a temporada e me deixa muito tranquilo também para poder fazer o meu trabalho. E eu espero que eu possa entrar amanhã e fazer a diferença novamente - completou o Rony.

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Cuca terá time titular

O técnico Cuca não deve ter problemas para escalar a equipe titular. O treinador tem a disposição suas principais peças, entre elas Neymar, que volta ao onze inicial. Rony deve ser peça para o segundo tempo, assim como nos outros jogos após a pausa da Copa, já que o sistema ofensivo deve ser formado pelo camisa 10 ao lado de Rollheiser, Barreal, Bontempo e Gabigol.

A bola rola na Vila Belmiro às 21h. A partida de volta está marcada para a próxima terça-feira (4), às 21h30, em Belém. Caso garanta a classificação, o adversário das quartas de final será definido mediante sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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Rony em atuação durante partida do Santos contra a UCV, na Sul-Americana
Rony em atuação durante partida do Santos contra a UCV, na Sul-Americana. (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

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