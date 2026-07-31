Santos terá desfalque de atacante para partida contra o Remo; veja relacionados
Treinador pode fazer mudança na lateral ou no sistema ofensivo para confronto da Copa do Brasil
O Santos divulgou a lista de relacionados para a partida decisiva contra o Remo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe comandada por Cuca terá um desfalque no sistema ofensivo no jogo deste sábado (1), mas não deve afetar a escalação do onze inicial da partida.
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Segundo o alvinegro, o atacante Moisés sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e, por conta disso, não fica à disposição de Cuca para o jogo na Vila Belmiro. O atleta já iniciou a fisioterapia junto ao departamento médico e ainda não tem previsão de retorno. O jogador não vinha acumulando minutos como titular e não deve afetar a formação do treinador, mas deixa de ser uma opção para o banco de reservas.
Por outro lado, a boa notícia é a confirmação de Neymar está à disposição para o confronto e será titular contra o Remo. O camisa 10 entrou no intervalo da vitória por 4 a 2 de virada contra a UCV no meio de semana, pela Sul-Americana. Desde o retorno da Copa do Mundo, o atacante marcou dois gols, ambos contra a Chapecoense pelo Brasileirão.
O restante da lista de Cuca segue inalterado. O treinador terá os principais nomes da equipe para montar o time titular diante do Remo. Além de Neymar, o sistema ofensivo deve ter Rollheiser, Barreal, Bontempo e Gabigol. Há uma chance de alterações com a entrada de Miguelito, que marcou contra a UCV na Sul-Americana.
Na zaga, Lucas Veríssimo retorna e forma a dupla titular ao lado de João Ananinas, enquanto a lateral esquerda terá Escobar. Na direita, Cuca terá que definir entre Igor Vinicius ou Gabriel Menino, que é meia, mas atua improvisado na posição, como aconteceu nos dois jogos contra o time venezuelano. Na partida de volta, Menino fez boa atuação e marcou um dos gols do duelo.
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