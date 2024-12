Retrospectiva 2024: relembre como foi o ano do Santos

O ano de 2024 foi, provavelmente, um dos mais difíceis da história do Santos. O clube disputou pela primeira vez a Série B do Campeonato Brasileiro. Nas mãos de um velho-novo presidente, Marcelo Teixeira, e sob o comando de Fábio Carille, o time precisou se reformular para enfrentar com dignidade e seriedade o Paulistão e a segunda divisão do Brasileirão, na busca pelo retorno à elite do futebol brasileiro. A seguir, o Lance! relembra os principais acontecimentos do ano do Peixe.

Boa campanha no Paulistão

O Peixe conseguiu fazer uma boa campanha no Paulistão. Na primeira fase, o time ficou na liderança do seu grupo e em segundo lugar no geral. Foi sua melhor trajetória em fases de grupos do Campeonato Paulista com 16 times.

Dos três clássicos, venceu dois, contra Corinthians e São Paulo, e perdeu apenas para o Palmeiras.

Nas quartas de final, o Peixe enfrentou a Portuguesa em um jogo cheio de emoções que teve bolas nas traves para os dois times, expulsão de Otero e que foi decidido apenas nos pênaltis. Já a semifinal contra o Bragantino foi mais tranquila. O time de Carille venceu por 3 a 1 e garantiu presença na grande decisão.

O Santos conseguiu vencer o primeiro jogo da final contra o Palmeiras pelo placar de 1 a 0, na Vila Belmiro, mas não conseguiu resistir ao time de Abel Ferreira no Allianz Parque. O Alviverde fez dois gols, com Raphael Veiga e Aníbal Moreno, e deixou o Peixe com o vice-campeonato.

Apesar de não ter ficado com o título, as boas atuações do time no campeonato renderam premiações aos seus jogadores. O Santos dominou a seleção do Paulistão, com seis nomes entre os onze: João Paulo, Hayner, Joaquim, João Schmidt, Diego Pituca e Guilherme.

Otero comemorando gol no primeiro jogo da final do Paulistão 2024 (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Disputando a Série B pela primeira vez na história

O Santos conseguiu cumprir sua missão na Série B do Brasileirão. O time conquistou o campeonato e a vaga de acesso de volta à Série A para 2025.

A equipe começou bem a Série B, somando bons resultados e liderando a tabela. Porém, ainda no começo do campeonato, teve que lidar com a perda do goleiro João Paulo, que sofreu grave lesão na partida contra o América-MG. Ele rompeu o tendão de Aquiles e ficou fora do resto da temporada.

Apesar do bom começo, o time oscilou seu desempenho em alguns momentos do campeonato o que deixou a torcida incomodada com o trabalho de Fábio Carille. Uma sequência de derrotas chegou a tirar o time do G-4 em junho, por exemplo.

Entre altos e baixos, o time conseguiu garantir uma vaga na Série A do Brasileirão de 2025 na 36ª rodada, diante do Coritiba.

O Santos conquistou o título com apenas 68 pontos acumulados nas 38 rodadas do Campeonato. Ele se tonou o campeão com o menor número de pontos na competição desde a adoção do formato em 2006.

Além do troféu e a vaga para a Série A, o time recebeu uma premiação de R$ 3,5 milhões.

Santos recebe a taça da Série B do Brasileirão 2024 (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

Anúncio de uma nova Vila

No início de outubro, o presidente Marcelo Teixeira anunciou um acordo com a construtora WTorre para o início do projeto de construção do novo estádio do clube, no mesmo local da Vila Belmiro. A previsão é de que as obras durem de dois anos e meio a três anos, porém ainda não há data para o início da reforma.

O projeto, assinado pelo arquiteto Luiz Volpato, propõe uma alteração na capacidade máxima da Vila Belmiro, de cerca de 20 mil torcedores para 30.108 torcedores. Além disso, todos os assentos serão cobertos e a posse das cadeiras cativas serão mantidas com seu atuais proprietários.

Em 2024, o Peixe também assinou uma parceria de 10 anos com o Pacaembu, o que garante que o clube tenha campo para mandar suas partidas durante a reforma da Vila.

Projeção de como ficará a nova Vila Belmiro (Foto: Divulgação / Santos FC)

Neymar vai voltar?

No último trimestre do ano, os torcedores do Peixe se viram diante de especulações sobre um antigo sonho da diretoria santista: o retorno de Neymar ao clube. Afastado dos campos por nova lesão, o atleta estaria negociando uma possível vinda para o futebol brasileiro em 2025.

Atualmente, Neymar é atleta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e possui contrato até o meio de 2025. Para voltar ao Alvinegro Praiano no começo de 2025, ele teria que conseguir um acordo de rescisão do seu contrato com o time saudita. Caso contrário, o Santos teria que esperar até o fim do vínculo, em junho, para poder contar com o atacante.

O presidente Marcelo Teixeira confirmou o interesse em repatriar o atleta. Ele teve conversas com o pai de Neymar e afirmou à imprensa, em um evento da CBF, que acompanhava de perto a situação do contrato do atacante. O caso, porém, segue sem uma definição.

Neymar com a taça do Paulistão 2024 (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Demissão de Carille e preparação para 2025

Mesmo com o título da Série B e o acesso à elite do futebol brasileiro garantidos, o técnico Fábio Carille foi demitido pela diretoria do Santos. Carille sofreu com críticas da torcida em diversos momentos do ano, chegando a ser vaiado em boa parte dos jogos do time na Vila Belmiro pelo Brasileirão. Sua demissão, saiu antes mesmo do término do campeonato.

A partir de então, o clube passou a buscar um novo nome, mas enfrentou dificuldades. O português Luís Castro era o nome preferido do presidente Teixeira. Segundo ele, as negociações avançaram e as partes quase chegaram a um acordo, mas o negócio não se concretizou.

Sem conseguir um novo comandante, o Santos acabou atrasando seu planejamento para 2025. Apenas na segunda-feira (23), o clube anunciou a contratação do técnico Pedro Caixinha, que treinou o Red Bull Bragantino nos últimos dois anos. Além dele, foi apresentado o novo CEO do clube, o ex-diretor de futebol do Botafogo, Pedro Martins.