Retrospectiva 2024: Brasil retoma protagonismo no futsal com títulos

De volta ao topo! Os títulos da Copa do Mundo de Futsal e da Copa América levaram o Brasil de volta ao papel de protagonista no mundo da bola pesada. Após anos fora dos grandes holofotes, a Amarelinha mostrou que continua entre as melhores ao conseguir a sexta estrela mundial. Com isso, o Lance! traz uma retrospectiva para relembrar o grande ano do país na modalidade.

continua após a publicidade

➡️ Retrospectiva 2024: os destaques do Brasil nas Olimpíadas de Paris

Copa América deu confiança

O caminho até o título mundial foi longo e a Copa América serviu para pavimentá-lo. Desde 2017 sem um título de expressão, a Seleção Brasileira chegou para a competição pressionada. Sob o olhar atento dos torcedores, o Brasil mostrou ao que veio e foi campeã com autoridade. Como se não bastasse o título, campanha ainda serviu para eliminar de vez qualquer desconfiança com duas vitórias em cima da Argentina: 4 a 1 na fase de grupos e 4 a 2 na final.

Hexa na Copa do Mundo de Futsal coroa ano mágico

A Seleção Brasileira desembarcou no Azerbaijão entre as favoritas ao título. As três goleadas na fase de grupos foram o "cartão de visitas" perfeito para mostrar que o Brasil não estava "a passeio". O mata-mata foi complicado, mas nada que os brasileiros não estivessem prontos. Ao chegar na decisão, novamente a Argentina — e teria adversário melhor para sacramentar o ano vitorioso?

continua após a publicidade

Jogadores do Brasil comemoram conqusita da Copa do Mundo de Futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)

Assim como todas as decisões, o confronto teve emoção até o fim. Mas o Brasil soube jogar, competir e vencer, para exorcizar todos os fantasmas que assombravam um país que não vencia o Mundial há 12 anos.

➡️ Brasil domina a Argentina e conquista a Copa do Mundo de Futsal

Primeiros títulos no futsal após investimento da CBF

É impossível falar do futsal brasileiro em 2024 sem mencionar o investimento da CBF. A Copa América e a Copa do Mundo deste ano foram os primeiros títulos da Seleção Brasileira desde que a modalidade passou a ser gerida pela entidade.

continua após a publicidade

Lino comemora gol durante jogo do Brasil na Copa do Mundo de Futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Brasil viveu um hiato de títulos após a aposentadoria de Falcão, maior nome da história do futsal. No entanto, a equipe comandada por Marquinhos Xavier mostrou que é capaz de ser protagonista nos maiores palcos do mundo. A esperança é que 2024 seja apenas o primeiro capítulo de uma nova era construída pelo futsal brasileiro