Dupla dos sonhos? Presidente do Santos monitora negociações para ter Neymar e Gabigol

Além de falar sobre o andamento da negociação com o técnico português Luís Castro, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, falou sobre o interesso do Peixe em repatriar o atacante Neymar. O dirigente participou, nesta terça-feira (26), do Summit CBF Academy, evento que debateu o futuro da gestão no futebol, e conversou com a imprensa antes de deixar o local.

continua após a publicidade

‘Nossa prioridade’, diz Marcelo Teixeira sobre interesse do Santos em Luís Castro

– Evito falar sobre o Neymar porque ele mexe demais com o mundo. Então nós vamos aguardar todo esse desfecho. O Santos não tem nenhuma interferência no processo, em tudo isso que está acontecendo (rescisão do contrato com o AL-Hilal). A conversa com o pai dele não é apenas pelo interesse na contratação do Neymar, conversamos sobre várias coisas. Um exemplo é o Kauan Basile, que renovou na semana retrasada e ele é o representante. Conversamos sobre vários assuntos, vários negócios que não são único e exclusivamente sobre o Neymar – afirmou Teixeira.

O craque possui contrato com o clube da Arábia Saudita até o meio de 2025 e precisaria conseguir um acordo com o clube para uma rescisão amigável para voltar ao Brasil no início do ano.

continua após a publicidade

Marcelo Teixeira, presidente do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Proposta pelo Gabigol

O presidente do Peixe também foi questionado sobre o interesse do clube em Gabigol. O atacante anunciou após a conquista da Copa do Brasil pelo Flamengo que não permanecerá no clube em 2025. O problema é que o Santos não é o único interessado no atacante.

– Aguardamos, demos o nosso posicionamento. O pai do atleta pediu para aguardarmos até dezembro. A proposta está feita, nós estamos com a situação muito clara, mas isso não confirma que ele venha. Temos que entender que o Santos chegou um pouco depois de outras propostas, mas está na mesa. Está na mesa junto a outras – analisou Teixeira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Até o momento, o principal concorrente na briga por Gabigol seria o Cruzeiro, que também já deixou claro seu interesse no atleta e afirma estar em negociação com sua família.