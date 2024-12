Retrospectiva 2024: como foi o ano de Neymar?

Parado praticamente o ano inteiro por conta de lesões, Neymar viveu período conturbado em sua passagem pelo futebol árabe em 2024. Lesões, especulação de retornar ao Santos, nascimento da filha, e polêmicas resumiram o ano do camisa 10. Assim, o Lance! relembra com você como foram os 12 meses do craque brasileiro.

Pior lesão da carreira de Neymar

Neymar sofreu lesão contra o Uruguai , em outubro de 2023 (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

Grande parte do ano de Neymar foi interrompido para a recuperação de lesões. O jogador foi substituído com dores no confronto entre Al-Hilal e Esteghlal, pela Champions da Ásia, no dia 6 de outubro, diagnosticadas como uma ruptura no tendão da coxa esquerda, e não atuou mais em 2024. Essa lesão, no entanto, ocorreu poucas semanas após o camisa 10 retornar aos gramados depois de um ano.

Neymar passou mais de um ano em tratamento de uma ruptura do tendão e do menisco do joelho esquerdo, no dia 17 de outubro de 2023, lesão ocorrida quando defendia a Seleção Brasileira em duelo contra o Uruguai durante a Data Fifa. Ele retornou no dia 21 de outubro de 2024, contra o Al Ain, dos Emirados Árabes.

Situação de contrato com o Al-Hilal

Neymar voltou a jogar futebol um ano depois da lesão no Al Hilal (Foto: AFP)

Além de toda a questão física, Neymar terá seu contrato rescindido de forma amigável na janela do início de 2025. Segundo o "UOL", em outubro, a diretoria do clube saudita estudou a possibilidade de uma rescisão de contrato com o craque, que pode ser liberado na janela de inverno no futebol internacional. A situação ganhou peso depois de o jogador ficar mais tempo parado por lesão.

Somado ao pouco tempo em campo, ele não esteve inscrito na Saudi Pro League devido ao limite de vagas para estrangeiros, e sua inclusão na segunda metade da competição seria viabilizada apenas com a saída de outro jogador da lista.

A possível rescisão também passa por preocupações financeiras, já que Neymar foi contratado na onda de aportes do Fundo de Investimento Público local, realizados com objetivo de gerar visibilidade e trazer embaixadores para sediar a Copa do Mundo de 2034. O atacante está entre os três jogadores mais bem pagos da Arábia Saudita.

Nascimento de Helena

Neymar e Davi Lucca no nascimento de Helena (Foto: Reprodução/Instagram)

Helena, terceira filha de Neymar, veio ao mundo no dia 3 de julho deste ano, fruto do relacionamento com a influenciadora Amanda Kimberlly. A chegada da caçula foi polêmica. Isso porque aumentou os rumores da infidelidade do jogador na relação com Bruna Biancardi, mãe de Mavie, a segunda filha do atleta.

Helena, inclusive, veio ao mundo na mesma maternidade luxuosa onde nasceu Mavie. Apesar do cenário, Neymar ainda vive um relacionamento com Bruna. Além de ter duas filhas, ele é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto de um relacionamento breve do atleta com Carol Dantas.

Polêmica sobre paternidade

A húngara Gabriella Gaspar entrou com uma ação na Justiça contra Neymar, em janeiro, alegando que o jogador do Al-Hilal e da Seleção Brasileira é pai da filha dela, Yasmin Zoé, de 10 anos. Ela disse que engravidou de Neymar após um jogo do Brasil na Bolívia em 2013.

Gabriella, ex-modelo que trabalha como estoquista em Budapeste, capital da Hungria, pediu na Justiça que o jogador faça um teste de DNA para confirmar a paternidade, além de uma pensão alimentícia de R$ 160 mil.

O advogado de Gabriella, Angelo Carbone, afirmou ao jornal "O Estado de S.Paulo" à época que ela tentou entrar em contato várias vezes com a família de Neymar. As mensagens, segundo o advogado, teriam sido enviadas aos pais de Neymar e à irmã dele, Rafaella Santos. Gabriella também teria mandado uma carta ao Instituto Neymar Jr. e mensagens no Instagram do próprio atleta.

- Procuro Neymar e sua família desde o início, mas infelizmente não obtive resposta. Procurei a mídia e depois um advogado por causa da minha filha. No começo eu queria resolver isso sem ir ao tribunal, mas percebi que isso não levaria a nada. Tudo tinha que acontecer assim. Gostaria de ter resolvido tudo fora dos tribunais para que o processo não demorasse muito - disse Gabriella.

Especulação de retorno ao Santos

Neymar entrando com o troféu do Campeonato Paulista de 2024 antes da final (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Após a suposta saída de Neymar do Al-Hilal no início de 2025, seu retorno ao futebol brasileiro foi muito especulado. Dentre os principais clubes do Brasileirão, o mais levantado em questão foi a sua casa no país: o Santos. Segundo informação do jornalista argentino César Luis Merlo, especializado no mercado de transferências, no meio de novembro, o Peixe tem um acordo fechado para a volta do Menino da Vila.

A ideia da diretoria do Santos era repatriar o camisa 10 em julho, assim que o vínculo com a equipe saudita terminasse. Mas a possibilidade de um acordo amigável entre as partes para adiantar a rescisão animou o presidente Marcelo Teixeira à época, que agora vê a oportunidade de contar com Neymar já no início do ano.

Além de defender seu clube de formação, Neymar vê no Santos uma oportunidade de retomar seu alto nível de jogo após grave lesão no joelho e, assim, reconquistar uma vaga na Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo de 2026.

A relação estreita entre o Santos e Neymar pai tem sido um fator essencial nas negociações para o possível retorno do craque ao clube paulista. Neymar pai tem desempenhado um papel estratégico na mediação de parcerias, patrocinadores e planos de investimento, que, juntos, podem viabilizar a volta do jogador à Vila Belmiro já em janeiro de 2025.