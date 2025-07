O Santos negocia participação na Vitória Cup, torneio realizado no Espírito Santo. Embora ainda não tenha confirmado oficialmente, o clube já organiza a logística para o evento, e a divulgação de informações sobre ingressos está prevista para breve. A competição teve sua estreia anunciada em 6 de junho e já realizou quatro partidas até o momento.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Anunciada oficialmente no dia 6 de junho, a Vitória Cup reunirá quatro clubes de Brasil e Argentina em uma competição internacional sediada na capital capixaba. Na edição inaugural, os participantes confirmados foram Desportiva Ferroviária, representando o Espírito Santo, Cruzeiro, um dos gigantes do futebol brasileiro, além dos argentinos Banfield e Defensa y Justicia.

— Vitória, capital do Espírito Santo, será o palco de um novo capítulo da histórica rivalidade entre Brasil e Argentina. Em um torneio internacional que promete esquentar o calendário do futebol de base, quatro clubes, dois brasileiros e dois argentinos, se enfrentam no Vitória CUP. Mais do que uma competição, o evento marca o reencontro de gigantes e revive a paixão de um dos maiores clássicos do mundo, agora em solo capixaba. A promessa é de jogos intensos e cheios de emoção, em uma atmosfera que transcende o esporte e envolve tradição, orgulho e rivalidade continental — disse a organização do evento.

continua após a publicidade

A Vitória Cup já teve quatro partidas realizadas. A Desportiva Ferroviária, representante capixaba, foi derrotada pelo Banfield por 1 a 0 e também perdeu para o Defensa y Justicia por 2 a 1. O Cruzeiro, por sua vez, estreou com derrota para o Defensa por 1 a 0, mas se recuperou ao vencer o Banfield pelo mesmo placar.

Por que o Santos decidiu marcar amistoso?

O interesse do Santos em disputar a Vitória CUP surgiu principalmente após o adiamento do clássico contra o Palmeiras, que estava inicialmente marcado para o dia 13 de julho, na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

Desde a pausa no Campeonato Brasileiro, o clube já considerava a possibilidade de realizar um amistoso. Em entrevista ao programa Domingo Esportivo, o técnico Cléber Xavier chegou a dizer que preferia não viajar, priorizando um trabalho físico e tático no CT Rei Pelé. O Santos chegou a negociar um amistoso contra o Remo, no estádio Mangueirão, em Belém, mas optou por não levar adiante a partida. O clube também recusou propostas para jogos fora do país.

Com a mudança na data do clássico, a participação do Santos na Vitória CUP ganhou força. A partida está prevista para a próxima quinta-feira (10), às 21h30, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Santos se prepara para retornar aos gramados após pausa (Foto: Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

Sobre o Desportiva Ferroviária

Fundada em 1963, a equipe representa o Espírito Santo na competição internacional e chega com a bagagem de quem soma 18 títulos do Campeonato Capixaba, além de conquistas como a Copa Espírito Santo, Taça Cidade de Vitória e Copa dos Campeões do Estado.

Conhecida como Locomotiva Grená, a Desportiva é o único time capixaba a ter disputado todas as divisões do Campeonato Brasileiro, em diferentes momentos de sua trajetória. Com sede em Cariacica e uma torcida tradicional no cenário local, o clube será o anfitrião do torneio e buscará fazer valer o mando de campo diante de adversários nacionais e internacionais.