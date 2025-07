Igor Vinícius celebra retorno ao Santos: ‘Significa muito pra mim’

O Santos apresentou nesta segunda-feira (07) o lateral-direito Igor Vinícius, na Vila Belmiro. O jogador é formado nas categorias de base do clube, mas não se firmou no profissional em 2016, com o então técnico Dorival Jr.

-Acho que essa parte da transição do atleta do sub-20 para o profissional não é tão fácil. Tive a oportunidade de jogar com o Dorival, em 2016, fiz algumas partidas, mas não tive a sequência que imaginava que teria. Ficou o sentimento de que eu poderia ter dado mais para continuar a minha história no profissional. Objetivo que tenho de dar alegrias aos torcedores. E vontade grande de vencer. Ficou naquela época a vontade de continuar. Por questões da diretoria que não imaginava que eu estivesse pronto. Hoje venho muito mais pronto, com 28 anos, com vontade enorme de vencer e ser muito feliz aqui - disse o novo camisa 18 do Santos.

Ex-jogador Negreiros apresenta o novo lateral-direito do Santos Igor Vinícius, na Vila Belmiro. (Foto: Jota Erre/AGIF)

Amadurecimento no São Paulo:

Igor Vinícius ressaltou que recebeu propostas de clubes brasileiros e do exterior antes de fechar com o Santos. Ele ainda ressaltou que o novo técnico do Tricolor, Crespo, manifestou o interesse em continuar com o jogador por pelo menos mais um ano. No entanto, ele optou por "novos ares".

— No São Paulo não tive muita conversa com o Crespo, pois estava tudo acertado antes mesmo da chegada dele. Fiquei sabendo que ele tinha o interesse nessa continuidade, mas estava tudo certo com o Santos e era a minha vontade. A conversa com o Cléber tem sido tranquila, e a forma de jogar é parecida como era no São Paulo. Acredito que não terei dificuldades, com linha de três ou mais ofensiva. Estou pegando o jeito deles de jogar e estou me adaptando.

Ele também comentou a expectativa de atuar pelo Peixe sob o comando do técnico Cléber Xavier.

— Me sinto pronto, e a partir do momento em que você veste uma camisa como a do Santos, você sempre está pressionado, já que sempre briga por títulos. Eu venho preparado, foram seis anos e meio no São Paulo, e agora tenho esse novo desafio que, pra mim, é muito importante. Espero dar alegrias ao torcedor e poder convencer quando entrar em campo.

O Santos ainda não sabe quando entra em campo pelo Campeonato Brasileiro, já que o próximo adversário será o Palmeiras, que retornou de viagem após a participação no Mundial de Clubes da Fifa, no último sábado (05).