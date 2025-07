Veja na íntegra a entrevista coletiva de apresentação do Igor Vinícius pelo Santos

O lateral-direito do Santos Igor Vinícius será apresentado nesta segunda-feira (07), às 13h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Ele foi anunciado na última terça-feira (1º) junto com o meia Willian Arão. Igor assinou contrato válido até 30 de junho de 2028.

Natural de Sinop, no Mato Grosso, Igor Vinícius chegou na base do Santos aos 12 anos. Em 2016, o lateral fez sua estreia como profissional e atuou em duas partidas com o Manto Sagrado. Dois anos depois, o atleta foi para o Ituano.

continua após a publicidade

Chegou a passar pela Ponte Preta antes de ser emprestado ao São Paulo em 2019 onde permaneceu por sete temporadas.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Igor Vinícius chega ao Peixe com contrato até 30 de junho de 2028. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Números de Igor Vinícius no Santos:

São Paulo

214 jogos (156 titular)

7 gols

23 assistências

476 minutos para participar de gol

0.9 passes decisivos por jogo

0.8 cruzamentos certos por jogo

26% de eficiência nos cruzamentos

1.7 desarmes por jogo

1.1 interceptações por jogo

4.3 bolas recuperadas por jogo

50.3% de eficiência nos duelos

1.2 faltas por jogo

0.2 cartões amarelos por jogo

Nota Sofascore 6.88

Ponte Preta

33 jogos (32 titular)

0 gols

6 assistências

470 minutos para participar de gol

1.4 passes decisivos por jogo

1.5 cruzamentos certos por jogo

44% de eficiência nos cruzamentos

2.2 desarmes por jogo

2.3 interceptações por jogo

6.5 bolas recuperadas por jogo

49.8% de eficiência nos duelos

1.3 faltas por jogo

0.1 cartões amarelos por jogo

Nota Sofascore 7.01

continua após a publicidade

Ituano

14 jogos (14 titular)

2 gols marcados

1 assistência

330 minutos para participar de gol

0.7 passes decisivos por jogo

0.2 cruzamentos certos por jogo

11% de eficiência em cruzamentos

2.6 desarmes por jogo

2.1 interceptações por jogo

4.6 bolas recuperadas por jogo

52.3% de eficiência nos duelos

1.3 faltas por jogo

0.3 cartões amarelos por jogo

Nota Sofascore 6.85