Confira a seleção oficial do Paulistão 2024; Santos domina time titular, e Palmeiras tem apenas três nomes

Premiação do Paulistão 2024 contou com diversas surpresas na seleção do campeonato (Jhony Inácio e Rebeca Reis/Ag. Paulistão)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 21:57 • São Paulo (SP)

Vice-campeão do Paulistão 2024, o Santos dominou a seleção do campeonato com seis jogadores na equipe titular. Por outro lado, o Palmeiras, que conquistou o título estadual, marcou presença com apenas três nomes.

➡A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Na competição, o Verdão quase conseguiu uma campanha invicta, tendo sido derrotado apenas no jogo de ida da decisão para o Peixe. No entanto, a equipe de Abel Ferreira conseguiu uma virada histórica sobre o rival no Allianz Parque, mas só emplacou Murilo, Endrick e Flaco López entre os melhores do torneio.

A equipe de Fábio Carille conquistou um início no Paulistão surpreendente, mas encerrou a competição com quatro derrotas. Ainda assim, a equipe santista emplacou atletas em todas as posições do time ideal do estadual.

CONFIRA A SELEÇÃO DO PAULISTÃO:

João Pedro, Hayner, Joaquim, Murilo, Juninho Capixaba, João Schmidt, Pituca, Rômulo, Endrick, Flaco López e Guilherme. Técnico: Abel Ferreira