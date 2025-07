Clássico entre Palmeiras e Santos é adiado pela CBF; Peixe marca amistoso

A CBF vai remarcar o clássico entre o Santos e o Palmeiras, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo estava inicialmente marcado para o dia 13 de julho, na Vila Belmiro.

No entanto, com a participação do Alviverde no Mundial de Clubes da Fifa, o duelo teve de ser adiado e ainda não tem data nem horário para ocorrer.

O Peixe voltou de férias no dia 27 de junho e, desde então, tem alternado treinos em um e dois períodos. Já o Alviverde foi eliminado do Mundial na última sexta-feira (04), ao perder por 2 a 1 para o Chelsea, e voltou de viagem no último sábado (05).

O time de Abel Ferreira não considerava jogar o clássico e deu folga para o elenco até a próxima quinta-feira (10). Por outro lado, o Alvinegro Praiano desejava a realização da partida.

Com o adiamento do clássico, Santos retoma o Brasileirão diante do Flamengo, na próxima quarta-feira (16). (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Amistoso no Espírito Santo:

Desde a pausa do Brasileirão, o Santos trabalhava com a possibilidade de jogar um amistoso. O técnico Cléber Xavier chegou a afirmar, no programa Domingo Esportivo, que preferia não viajar para realizar um trabalho físico e tático no CT Rei Pelé.

O Peixe chegou a negociar com o Remo uma partida no Mangueirão e recusou propostas do exterior.

Com o adiamento do clássico, a ideia ganhou força e o clube vai marcar presença na Vitória Cup, um amistoso entre o Santos e a Desportiva Ferroviária, na próxima quinta-feira (10), às 20h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

O retorno do Alvinegro no Brasileirão será na próxima quarta-feira (16), diante do Flamengo, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Palmeiras encara o Mirassol, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.