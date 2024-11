Neymar tem nova lesão e volta a desfalcar o Al-Hilal na temporada

Neymar em ação com a camisa do Al-Hilal pela Champions da Ásia (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 13:58 • Riade (SAU)

O Al-Hilal teve mais uma péssima notícia com relação à situação física de Neymar, astro da equipe. Após ser substituído com dores no confronto com o Esteghlal, o brasileiro realizou exames que apontaram uma ruptura no tendão da coxa esquerda: ele passará por tratamento e deve estar disponível novamente em um prazo de quatro a seis semanas. O Patrão divulgou a notícia pelas redes sociais.

Neymar sofre nova lesão no Al-Hilal

A lesão ocorre poucas semanas após Neymar retornar aos gramados de forma oficial. No dia 21 de outubro, o camisa 10 tinha voltado após mais de um ano em tratamento de uma ruptura do tendão e do menisco do joelho esquerdo. Desde então, o brasileiro atuou em dois jogos e não participou de gols.

No mesmo dia da divulgação da situação médica do atleta, rumores na Arábia Saudita apontaram que o Al-Hilal estaria interessado na rescisão amigável do contrato de Neymar com o Patrão. A equipe saudita estaria insatisfeita com o baixo tempo de jogo do jogador e acredita que o alto investimento não gerará retorno.

Somado ao pouco tempo em campo, não está inscrito na Saudi Pro League devido ao limite de vagas para estrangeiros, e sua inclusão na segunda metade da competição seria viabilizada apenas com a saída de outro jogador da lista. O Al-Hilal teria perdido o interesse em incluir Neymar na lista das competições.

O custo da transação foi elevado: foram pagos 90 milhões de euros (R$ 490 milhões na cotação da época) ao PSG, além do acerto de um salário de 160 milhões de euros por temporada ao jogador. Entretanto, pesa o fato de apenas sete jogos terem sido feitos no período, o que preocupa a diretoria.

O jornalista saudita Tariq Al Nofal revelou, no fim de outubro, que o Inter Miami tem sua mira apontada para o futebol de Neymar. A intenção é formalizar uma proposta no começo de 2025 para refazer o trio com Messi e Suárez, vitorioso em três anos de Barcelona. Um retorno ao Brasil também não está descartado pelo camisa 10.

