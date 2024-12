Retrospectiva do Futebol feminino: relembre as grandes campeãs e o ano da Seleção Brasileira

Em 2024, o futebol feminino brasileiro seguiu a passos firmes sua trilha de evolução. Neste ano, os principais campeonatos deram premiações recordes às vencedoras; foi estabelecido um novo recorde de público em jogos do feminino no país, com a final do Brasileirão sendo vista por 44.529 mil pessoas na Neo Química Arena; a seleção brasileira voltou a figurar como destaque em campeonatos importantes e jogadoras brasileiras foram premiadas pela Fifa. A seguir, o Lance! relembra quem foram as grandes campeãs do futebol feminino e como foi o ano da Seleção Brasileira.

Seleção Brasileira

O ano de 2024 para Seleção Brasileira feminina foi de reformulação. As meninas do Brasil ganharam um novo técnico no final de 2023, o multicampeão pelo Corinthians Arthur Elias, e uma nova coordenadora, Cris Gambaré, no início de 2024. Com foco na Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil, Arthur foi aos poucos implantando suas ideias e sua identidade na forma de jogar da Seleção.

Ao todo foram 20 jogos, sendo 13 vitórias, 3 empates e apenas 4 derrotas. Foram 38 gols marcados e 15 sofridos. Esses números revelam um aproveitamento de 65% no ano.

Copa Ouro da CONCACAF

A competição foi a primeira disputada pela Seleção no ano, a primeira sob o comando de Arthur Elias, e logo de cara trouxe boas perspectivas ao torcedor brasileiro. O time fez uma ótima campanha na Copa, que foi disputada entre fevereiro e março nos EUA.

Na fase de grupos, as meninas da Seleção bateram Colômbia, Porto Rico e Panamá, e se classificaram para a fase seguinte com 100% de aproveitamento.

continua após a publicidade

No mata-mata, o Brasil construiu uma vitória histórica diante da Argentina, com uma goleada por 5 a 1. Na semifinal, passamos pelo México sem dores de cabeça. A decisão foi contra os Estados Unidos. Apesar de ter começado bem a partida, as norte-americanas aos poucos conseguiram controlar a bola e, depois de um gol de Lindsey Horan, a Seleção se desorganizou e não conseguiu mais levar perigo ao gol dos EUA. O jogo terminou 1 a 0 e o Brasil ficou com o vice-campeonato.

Comemoração de gol do Brasil contra a Argentina na Copa Ouro (Foto: Leandro Lopes/CBF)

Olimpíadas de Paris

Na competição mais importante de 2024, o Brasil conseguiu igualar seu melhor resultados em Olimpíadas conquistando a medalha de prata, assim como nas edições de 2004 e 2008.

A Seleção começou bem a competição vencendo a Nigéria, mas perdeu os dois jogos seguintes, contra Japão e Espanha. Mesmo com os resultados negativos, as meninas conseguiram ficar com uma das vagas reservadas para as melhores terceiras colocadas e passaram para as quartas.

O duelo foi contra a França, algoz do Brasil em diversas competições até então. Mas Gabi Portilho brilhou e marcou o gol que garantiu a vaga para as semifinais e que deu à Seleção a primeira vitória sobre as francesas na história do futebol feminino.

A semi reservou muito emoção ao torcedor brasileiro. O Brasil quebrou todas as expectativas e dominou a Espanha, atual campeã do mundo e que tinha derrotado a Seleção na fase de grupos. A equipe de Arthur Elias venceu a partida por 4 a 2 e foi à final.

A decisão, no entanto, fez o Brasil reviver a final da Copa Ouro. Os Estados Unidos venceram as brasileiras por 1 a 0 e ficaram com o ouro.

Jogadoras da seleção brasileira feminina de futebol com a medalha de prata das Olimpíadas de Paris (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Futebol de clubes

Em 2024, mais uma vez, as Brabas do Corinthians dominaram o cenário do futebol de clubes feminino e levantaram os principais troféus do ano.

Supercopa do Brasil

A primeira grande competição do ano foi a Supercopa, disputada em fevereiro por oito equipes. O Corinthians, sob o comando de seu novo técnico, Lucas Piccinato, conquistou o título pelo terceiro ano consecutivo.

Para colocar as mãos na taça, as Brabas venceram o Internacional por 4 a 2 nas quartas de final; depois venceram a Ferroviária, na Neo Química Arena, por 2 a 0, e fizeram a final contra o Cruzeiro. O gol da vitória foi marcado por Duda Sampaio, de falta. A Raposa até chegou a balançar as redes alvinegras duas vezes, mas os gols foram anulados pelo VAR.

As Brabas já tinham sido campeãs em 2022, contra o Grêmio e, em 2023, ao golear o Flamengo.

Corinthians campeão da Supercopa 2024 (Foto: Staff Images / CBF)

Brasileirão

O Brasileirão foi o segundo título do Corinthians no ano. Foi a sexta conquista do campeonato e quinta consecutiva: 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

O Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 0 neste domingo, na Neo Química Arena, e conquistou o título do Campeonato Brasileiro Feminino desta temporada, ampliando a hegemonia no torneio.

As Alvinegras lideraram a primeira fase da competição, terminando em primeiro com 40 pontos, vindos de 13 vitórias, um empate e uma derrota.

Na fase de mata-mata, elas passaram por Bragantino e Palmeiras, até chegar na final contra o São Paulo.

As Brabas venceram os dois jogos da decisão, sendo o primeiro por 3 a 1, no MorumBIS, e o segundo por 2 a 0, na Neo Química Arena.

Jogadoras do Corinthians com a taça do Campeonato Brasileiro de 2024 (Foto: Alan Morici/AGIF)

Libertadores

Ampliando a hegemonia no torneio e no ano de 2024, o Corinthians também conquistou a Libertadores Feminina de 2024. O troféu deste ano se juntou aos de 2017, 2019, 2021 e 2023 na galeria alvinegra.

O Timão ficou em primeiro no seu grupo, depois passou por Olimpia e Boca Juniors.

A final foi contra o Santa Fé, da Colombia, no Defensores del Chaco, no Paraguai. Em um jogo sem muito brilho, as Brabas fizeram apenas o necessário e bateram as colombianas por 2 a 0, com gols de Vic Albuquerque e Yasmin.

Vic Alburquer comemorando gol na final da Libertadores 2024 (Foto: Staff Image Woman/Conmebol)

Marta e Gabi Portilho premiadas

Para fechar o ano com chave de ouro, Marta e Gabi Portilho foram premiadas no Fifa de The Best.

A rainha venceu o prêmio que leva seu nome e que coroa a autora do gol mais bonito da temporada. O lance que deu a Marta o troféu foi um gol marcado com a camisa do Brasil, na goleada por 4 a 0 sobre a Jamaica.

Já Gabi Portilho foi eleita uma das jogadoras do time ideal da Fifa. Ela foi a primeira atleta que apareceu na seleção da temporada atuando no Brasil.