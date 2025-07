Agenda L!: curtinhas do Santos do dia 08/07/2025

O Santos segue se preparando para a retomada do Campeonato Brasileiro. Na última segunda-feira (07), o clube recebeu a confirmação de que o clássico contra o Palmeiras, inicialmente previsto para o dia 13 de julho, será adiado. A data ainda não foi definida.

O motivo é a participação do rival no Mundial de Clubes da Fifa. O Alviverde está de folga até a próxima quinta-feira (10).

Diante disso, o Peixe agendou um amistoso contra a Desportiva Ferroviária, que será realizado na próxima quinta-feira (10), às 20h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

As informações da venda de ingressos para a partida serão divulgadas em breve. A ideia é testar o elenco e especialmente os reforços recém chegados Igor Vinícius e Willian Arão, além dos jogadores que tiveram pouca sequência na temporada.

O Santos retorna ao Brasileirão apenas no próximo dia 16 de julho, contra o Flamengo, às 20h, na Vila Belmiro.

Zé Rafael e Rincón durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Agenda:

O elenco masculino do Santos treina na tarde desta terça-feira (08), com apresentação marcada para as 14h30, no CT Rei Pelé.

Sereias da Vila:

As Sereias da Vila encerram nesta terça-feira (08) a preparação para o duelo contra o Taubaté, pelo Campeonato Paulista Feminino. A partida será disputada na próxima quarta-feira (09), no interior de São Paulo.

Categorias de base:

O Sub-20 entra em campo nesta terça-feira (08) pelo Campeonato Brasileiro, às 15h (de Brasília), no Estádio Espanha, em Santos (SP), diante do Red Bull Bragantino. O Alvinegro ocupa o 12º lugar na tabela com 21 pontos. São cinco vitórias em 16 jogos, além de seis empates e cinco derrotas.

Próximos jogos do Brasileirão:

(ADIADO) - Santos x Palmeiras - Vila Belmiro - 13ª rodada

16 de julho (quarta-feira) - Santos x Flamengo - Vila Belmiro - 20h - 14ª rodada

19 de julho (sábado) - Mirassol x Santos - Mirassol - 18h30 - 15ª rodada

23 de julho (quarta-feira) - Santos x Internacional - Vila Belmiro - 21h30 - 16ª rodada

26 de julho (sábado) - Sport x Santos - Ilha do Retiro - 18h30 - 17ª rodada