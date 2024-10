Marcelo Teixeira anuncia acordo com WTorre, e Santos dá os primeiros passos para a construção do novo estádio

Marcelo Teixeira em entrevista coletiva sobre acordo com WTorre(Foto: Raul Baretta/ Santos)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 15:32 • Santos (SP)

Marcelo Teixeira realizou, nesta quarta (2), uma entrevista coletiva para anunciar o acordo com a construtora WTorre para o início do projeto do novo estádio do Santos, no local da Vila Belmiro. A previsão para a entrega da nova casa do Peixe é para dois anos e meio a três anos.

A princípio o documento oficial ainda não foi assinado entre as partes, mas segundo o dirigente do Santos o prazo para a assinatura é de 60 dias. O novo projeto contempla exigências por parte do clube praiano, como as acomodações para a torcida.

- O documento já está elaborado. Dentro do cronograma será cumprido e obedecido entre os escritórios. Um período de 60 dias para concluir tudo e ser celebrado entre as partes. Quais são os tópicos discutidos? Governança, onde o Santos manteve todas as cadeiras e camarotes. O projeto também não contemplava cobertura para garantir um total conforto para quem estivesse no estádio. Isso foi acomodado. Aperfeiçoamos os direitos e deveres entre as partes - afirmou Teixeira.

Ainda não há previsão para o início das obras. No último mês, o Santos fechou uma parceria de 10 anos com o estádio Pacaembu a fim de estabelecer uma casa para o Peixe na capital paulista. Com isso, o Alvinegro só poderá dar início a demolição da Vila Belmiro quando houver a reinauguração do Pacaembu e assim que estiver disponível para receber os jogos com o mando do Santos.

- Nós não temos estádio. Naturalmente, dependemos do Pacaembu. Com as obras concluídas do Pacaembu, que será a casa do Santos. Não adianta antecipar fatos se não temos onde jogar. Não depende do Santos. Depende da obra do Pacaembu. O acordo com Pacaembu está celebrado. Precisamos da conclusão da obra. Com a conclusão, será a sede do Santos. Não podemos responder por eles. Apenas acompanhamos - completou o dirigente.

Ainda nesta quarta (2) o Santos divulgou as primeiras imagens do novo projeto para a arena.