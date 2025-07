Agenda L!: curtinhas do Santos do dia 07/07/2025

O elenco masculino do Santos segue a preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro, apesar de não saber quando entra em campo diante do Palmeiras por causa da participação do rival no Mundial de Clubes da Fifa.

O destaque do final de semana foi o time feminino do Peixe. As Sereias da Vila estão de volta ao Brasileirão A1. Venceram o Ação, do Mato Grosso, por 2 a 1, na Vila Belmiro, no último sábado (05), pelas quartas de final da A2.

Elenco feminino do Santos retorna à elite do futebol brasileiro ao vencer o Ação, do Mato Grosso. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Agenda:

O elenco masculino e o feminino retornam da folga nesta segunda-feira (07).

O lateral-direito Igor Vinícius será apresentado nesta terça-feira (07), às 13h (de Brasília), na Vila Belmiro, com transmissão da Santos TV.

Categorias de base:

CONFIRA OS RESULTADOS DO FINAL DE SEMANA:

CAMPEONATO PAULISTA SUB-20 - Santos 2 x 1 Ponte Preta - 15h - Estádio Espanha - Santos (SP)

CAMPEONATO PAULISTA SUB-17 - Santos 4 x 0 União São João - 11h - Estádio Ulrico Mursa - Santos (SP)

CAMPEONATO PAULISTA SUB-15 - Santos 1 x 1 RB Bragantino - 9h - Estádio Ulrico Mursa - Santos (SP)

CAMPEONATO PAULISTA SUB-14 - Santos 5 x 0 São Bernardo - 10h40 - Estádio Espanha - Santos (SP)

CAMPEONATO PAULISTA SUB-13 - Santos 2 x 1 São Bernardo - 9h - Estádio Espanha - Santos (SP)

COPA 2 DE JULHO SUB-15 - Senhor do Bontem (BA) 9 x 0 Santos - 9h - Vila Canária (Bahia)

CAMPEONATO PAULISTA SUB-12 - Santos 1 x 2 Maua Futebol - 15h30 - Estádio Ulrico Mursa - Santos

CAMPEONATO PAULISTA SUB-11 - Santos 4 x 0 Maua Futebol - 14h - Estádio Ulrico Mursa - Santos (SP)

Sereias da Vila:

As Sereias da Vila retornam aos treinos nesta segunda-feira (07), às 10h. No último sábado, venceram o Ação, do Mato Grosso, por 2 a 1, pelas quartas de final do Brasileirão A2. Com o resultado, garantiram o acesso à elite do Brasileirão do ano que vem. Os dois gols do Santos foram marcados por Laryh.

Nas semifinais, o Peixe enfrenta oAtlético (MG), ainda sem data e horário definidos.

Agora, o time de Caio Couto foca as atenções no retorno ao Campeonato Paulista feminino, contra o Taubaté, na próxima quarta-feira (09), no interior de São Paulo.

Agenda do Campeonato Brasileiro:

2 ou 13 de julho (DATA E HORÁRIO INFEFINIDOS) - Santos x Palmeiras - Vila Belmiro - 13ª rodada

16 de julho (quarta-feira) - Santos x Flamengo - Vila Belmiro - 20h - 14ª rodada

19 de julho (sábado) - Mirassol x Santos - Mirassol - 18h30 - 15ª rodada

23 de julho (quarta-feira) - Santos x Internacional - Vila Belmiro - 21h30 - 16ª rodada

26 de julho (sábado) - Sport x Santos - Ilha do Retiro - 18h30 - 17ª rodada