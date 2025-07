Igor Vinícius avalia elenco do Santos e exalta Neymar: ‘Será um privilégio enorme’

O lateral-direito Igor Vinícius é um dos 13 reforços contratados pelo Santos nesta temporada. Ele foi anunciado no dia 1º de junho e, desde então, treina com o elenco do Peixe.

Na apresentação oficial, realizada na última segunda-feira (07), na Vila Belmiro, o jogador afirmou que a qualidade do time alvinegro não condiz com a atual posição na tabela do Campeonato Brasileiro.

— A primeira impressão é muito boa. A posição na tabela não condiz com a qualidade do time. O elenco tem excelentes jogadores, vencedores, um extraclasse, que é craque, que é o Neymar. Essa posição desconfortável na tabela não reflete a qualidade da equipe. O clube vem se reforçando, está em reformulação, e temos tudo para fazer um ótimo segundo semestre, em alto nível — afirmou o novo camisa 18.

Igor Vinícius é apresentado no Santos. Jogador treina com o elenco santista desde o começo de julho. (Foto: Jota Erre/AGIF)

Menino da Vila:

Igor Vinícius chegou ao Santos aos 12 anos de idade e teve poucas oportunidades no elenco profissional em 2016, quando o time era comandado por Dorival Júnior.

O defensor optou por retornar ao Peixe no segundo semestre deste ano, em busca de novos desafios na carreira, após seis temporadas no São Paulo — que recentemente contratou Hernán Crespo como técnico. Ele afirmou que recebeu propostas de clubes do Brasil e do exterior, mas desejava "voltar para casa".

— Não tive muita conversa com o Crespo, porque já estava tudo acertado com o Santos antes mesmo da chegada dele. Fiquei sabendo que ele tinha interesse na minha continuidade, mas não havia mais como o clube voltar atrás. Era minha vontade vir para cá neste momento — afirmou Igor Vinícius.

O jogador também relembrou sua passagem pelas categorias de base do Santos e contou que reencontrou alguns funcionários com quem já havia trabalhado.

— Morei embaixo das arquibancadas, via os jogadores dando entrevista coletiva aqui e me imaginava se um dia teria essa oportunidade. Estar de volta é muito especial, estou muito feliz. É um desafio importante na minha carreira. Se o Cléber precisar que eu atue em outras posições, é só treinar. Sempre estarei à disposição do Santos — celebrou.

O novo camisa 18 do Peixe também elogiou Neymar, que recentemente renovou contrato com o Alvinegro Praiano.

— Quando cheguei aqui, ele estava despontando como uma grande revelação do futebol brasileiro e, hoje, tem uma história gigante no futebol. É um dos maiores jogadores da história, e poder conviver e jogar com ele será um privilégio enorme. Mas já havia aceitado a proposta do Santos antes mesmo da renovação do Neymar — destacou Igor.

O Santos volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 16 de julho, contra o Flamengo, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro.