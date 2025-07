Com o encerramento das quartas de final neste domingo (6), quatro equipes garantiram vagas na elite do Brasileirão feminino em 2026. São eles: Santos, Atlético-MG, Botafogo e Fortaleza, que agora disputam as semifinais.

O Santos terá o Atlético-MG como adversário, enquanto o Botafogo enfrenta o Fortaleza por vaga na final. Em entrevista coletiva após a vitória diante do Ação, o treinador santista Caio Couto falou sobre o próximo desafio.

— O Atlético é uma equipe que cresceu ao longo da competição e chega com mérito e é um time que eu acompanhei até o último jogo, contra o Vitória. É claro que será bem difícil para nós, então teremos uma pausa agora, por conta da Copa América, e por um lado é bom para a gente para estudarmos mais o adversário e recuperar as atletas — analisou o técnico.

Como foram os jogos de acesso no Brasileirão A2

Santos 2 x 1 Ação-MT

Com apoio da torcida, o Santos venceu o Ação-MT por 2 a 1 na tarde deste sábado (5) e está de volta à elite do Brasileirão Feminino. As Sereias tiveram jogo difícil contra o time mato-grossense, mas fizeram valer a vantagem de um gol do jogo da ida.

Vitória x Atlético-MG (penalidades)

O Atlético-MG abriu o placar com Verena, aos 47 do segundo tempo, que fez o 1 a 0 e levou a partida para os pênaltis, já que as atleticanas venceram o jogo de ida pelo mesmo placar, na Arena MRV.

Mas, depois do apito final, quem comemorou foi o time do Galo, que acertou todas as cobranças e contou com defesa de Maike para vencer o Vitória por 9 a 8 e garantir vaga na Série A1 de 2026.

Botafogo 5 x 2 Mixto

O Botafogo venceu o Mixto por 5 a 2 neste sábado (5), no Estádio Nilton Santos, e garantiu vaga na elite do Brasileirão Feminino na próxima temporada. Será a terceira participação do clube na primeira divisão nacional.

Fortaleza 0 x 0 Minas Brasília

O Fortaleza garantiu o acesso inédito à elite do futebol feminino ao empatar sem gols com o Minas Brasília, neste domingo (6), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Semifinais definidas

Santos, Atlético-MG, Botafogo e Fortaleza estão classificados para a semifinal do Campeonato Brasileiro Série A2, que acontece em jogos de ida e volta com datas e horários a serem definidas. Confira duelos: