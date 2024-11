Dois dias depois de conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Fábio Carille não é mais treinador do Santos. O fim do acordo entre o técnico e o clube foi anunciado pelo Peixe na noite desta segunda-feira (18). Segundo nota oficial, a rescisão de contrato aconteceu em comum acordo.

Carille havia renovado seu contrato automaticamente após o título da competição, como era previsto em acordo, mas a relação não será continuada para 2025. O último capítulo do técnico à frente do time foi marcado por vaias após a derrota para o CRB por 2 a 0 no domingo (17) e durante a entrega de medalhas para os campeões.

Fábio Carille não é mais treinador do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

No comunicado, o Santos reforça que o treinador e sua comissão técnica cumpriram com o objetivo da temporada, que era conquistar o acesso e o título do campeonato. Fábio Carille chegou ao clube em dezembro de 2023.

- O Santos Futebol Clube informa que, em comum acordo, Fábio Carille não é mais o técnico do clube.

Fábio Carille e os integrantes da Comissão Técnica foram contratados para a reconstrução do Santos e alcançaram todos os objetivos e metas propostos em 2024 - diz o texto.

Apesar do bom desempenho no ano, o treinador conquistou bons resultados no comando do Peixe sempre sob desconfiança da torcida. No total, foram 53 jogos disputados e 30 vitórias conquistadas, além de 13 derrotas e dez empates, o que deixou Carille com 62,8% de aproveitamento no alvinegro.

No ataque, os comandados de Fábio Carille balançaram as redes 78 vezes e a defesa sofreu 44 gols. Na Série B, a equipe foi dona da segunda melhor defesa e do segundo melhor ataque entre as 20 equipes.

Com o anúncio oficial da demissão, o treinador não estará à frente da equipe no duelo contra o Sport, em Recife, na última rodada da Série B. A partida acontece no domingo (24). Apesar de o jogo não ter relevância para o Santos, o Sport briga por uma vaga no G4 e precisa vencer a partida para se manter na briga na partida final da competição. A bola rola às 18h30.