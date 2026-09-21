Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Gabriel Brazão passa por cirurgia e deve perder o restante da temporada do Santos

Goleiro passou por cirurgia no ombro esquerdo na tarde desta segunda-feira (21), em Belo Horizonte

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
21/09/2026 21:34
Favorite o Lance! no Google
Gabriel Brazão em ação pelo Santos
Gabriel Brazão em ação pelo Santos (Marco Buenavista/Sports Press Photo / SPP)

O goleiro Gabriel Brazão, do Santos, foi submetido a cirurgia no ombro esquerdo para correção de uma lesão na tarde desta segunda-feira (21), no Hospital Instituto Orizonti, em Belo Horizonte. Segundo informações divulgadas pelo Peixe, o procedimento foi "um sucesso".

➡️ Santos dá folga ao elenco na Data Fifa e define dia de reapresentação

A cirurgia do goleiro foi sob responsabilidade do médico Sérgio Campolina. Ainda de acordo com o clube, Gabriel Brazão encontra-se bem e deve iniciar a recuperação nos próximos dias. No entanto, a tendência é que o jogador só retorne aos gramados na próxima temporada.

continua após a publicidade

No final de semana, o goleiro usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre as dores que vinha sofrendo no local e que se intensificaram depois do jogo contra o Atlético-MG pela Sul-Americana. Com isso, o jogador foi liberado do jogo contra o Remo, que aconteceu no sábado (19), pelo Brasileirão.

➡️ Marcelo Teixeira admite que pode haver atraso no pagamento a jogadores do Santos

Gabriel Brazão iniciou o tratamento ainda na Arena MRV, no meio da semana, mas as dores continuaram e o procedimento cirúrgico que estava previsto apenas para o fim de 2026 precisou ser antecipado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Gabriel Brazão
Foto: Reprodução / Gabriel Brazão

Tudo sobre
Sugerida para você!
Luan Peres e Bontempo não estarão no duelo entre São Paulo e Santos (Foto: Oswaldo Forte /Fotoarena/Folhapress)

Santos

Santos dá folga ao elenco na Data Fifa e define dia de reapresentação

Há 4 horas
Troféu da Série A do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/ CBF)

Futebol Nacional

Clubes aprovam redução de estrangeiros no Brasileirão

Há 4 horas
Premiação Copa do Brasil

Futebol Nacional

Copa do Brasil terá aumento de premiação, mas parte do valor terá destino obrigatório

Há 4 horas
Guilherme falou sobre propostas para deixar o Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Futebol Nacional

Guilherme comenta movimentações de Santos e Grêmio: 'Interessantíssima'

Há 5 horas
Marcelo Teixeira

Santos

Marcelo Teixeira admite que pode haver atraso no pagamento a jogadores do Santos

Há 5 horas
Gabigol na partida entre Santos x Atlético-MG, jogo de ida pela quartas de final da Copa Sul-Americana (Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Santos

No Santos, Gabigol chega à 20ª vítima na Série A e provoca: 'Procure seu time'

Há 6 horas
Mais LANCE!
Neymar Pai dá entrevista em podcast (Foto: Reprodução/Instagram)

Segundo revista, mensagens obtidas pela PF citam Neymar Pai e Flávio Bolsonaro em cobranças a Vorcaro

Cuca terá dois desfalques para o clássico no dia 2 de outubro (Foto: Oswaldo Forte /Fotoarena/Folhapress)

Santos perde titular para confronto contra o São Paulo

Gabigol gritando de camisa azul do Santos

Declaração de Gabigol após Remo x Santos viraliza: 'Quero ver'

Rony comemorando de braços abertos pelo Santos

Veja os gols de Rony e Gabigol na vitória do Santos sobre o Remo no Brasileirão

Jogadores do Santos comemorando juntos de camisa azul

Liderado por Gabigol, Santos vence o Remo fora de casa no Brasileirão

Matheus Oliveira comemorando pelo FC Anyang

Ex-Santos, Matheus Oliveira marca golaço e vira maior artilheiro do FC Anyang

Neymar será desfalque do Santos no duelo contra o Athletico-PR. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar adota novo visual e recebe elogios: 'Rejuvenesceu'

Gabriel Brazão em ação pelo Santos

Brazão fala sobre 'ano difícil' após problema que pode encerrar sua temporada pelo Santos

Santos comemora gol (Foto: Paulo Ti/Thenews2/Folhapress)

Santos busca sequência que não consegue no Brasileirão desde 2019

Brasileirão Série A 2026 - Remo-PA x Santos

Remo x Santos: onde assistir, horário e escalações

Jorginho disputa a posse de bola com Reasco no duelo entre Flamengo e Del Valle

Lúcio de Castro: no cardápio de sexta, Marcão, Jardim, Memphis e Neymar — tudo ao mesmo tempo agora

Novo terceiro uniforme do Corinthians, em homenagem ao ex-goleiro Tobias

Rivais ironizam nova camisa do Corinthians: 'Copia, só não faz igual'

Jogadores do Palmeiras comemoram a classificação nos pênaltis à semifinal da Libertadores

Tironi no Lance!: Palmeiras abre um abismo sobre seus rivais do Estado