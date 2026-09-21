Gabriel Brazão passa por cirurgia e deve perder o restante da temporada do Santos
Goleiro passou por cirurgia no ombro esquerdo na tarde desta segunda-feira (21), em Belo Horizonte
O goleiro Gabriel Brazão, do Santos, foi submetido a cirurgia no ombro esquerdo para correção de uma lesão na tarde desta segunda-feira (21), no Hospital Instituto Orizonti, em Belo Horizonte. Segundo informações divulgadas pelo Peixe, o procedimento foi "um sucesso".
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A cirurgia do goleiro foi sob responsabilidade do médico Sérgio Campolina. Ainda de acordo com o clube, Gabriel Brazão encontra-se bem e deve iniciar a recuperação nos próximos dias. No entanto, a tendência é que o jogador só retorne aos gramados na próxima temporada.
No final de semana, o goleiro usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre as dores que vinha sofrendo no local e que se intensificaram depois do jogo contra o Atlético-MG pela Sul-Americana. Com isso, o jogador foi liberado do jogo contra o Remo, que aconteceu no sábado (19), pelo Brasileirão.
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Gabriel Brazão iniciou o tratamento ainda na Arena MRV, no meio da semana, mas as dores continuaram e o procedimento cirúrgico que estava previsto apenas para o fim de 2026 precisou ser antecipado.
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