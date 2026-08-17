Gabigol exalta vitória do Santos diante do Vasco: 'Confiança para sequência' Gabigol marca, é eleito o melhor em campo e ajuda Santos a deixar o Z-4 após vitória sobre o Vasco

O atacante Gabriel Barbosa foi um dos destaques do Santos na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, no último domingo (16), em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 9 abriu o placar para o Peixe, enquanto Willian Arão e Luan Peres completaram o triunfo santista.

Na zona mista, Gabigol conversou com a imprensa sobre diversos assuntos. O atacante revelou que foi a primeira vez que atuou em São Januário e brincou com o fato de também ser flamenguista, afirmando que, por isso, devolveu "duplamente" as provocações da torcida vascaína.

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O cunhado de Neymar também comentou sobre o futuro do craque na Seleção Brasileira e afirmou que espera que o camisa 10 não se aposente da equipe nacional e dispute mais uma Copa do Mundo.

— O importante mesmo foi a vitória. A gente precisava disso. Nos dá confiança para a sequência. Na quinta temos mais uma final e, daqui para frente, será assim. A gente precisava dessa vitória, principalmente fora de casa. Foi uma final e uma vitória essencial — disse o Menino da Vila, que é o artilheiro do time nesta temporada com 17 gols.

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O técnico Cuca optou por priorizar o Campeonato Brasileiro e não terá força máxima para enfrentar o Macará, nesta quinta-feira (20), no Equador, pela Copa Sul-Americana. Além do desgaste provocado pela viagem, o Peixe precisa apenas de um empate para garantir a classificação. Por isso, Gabigol e Neymar não viajarão com o elenco santista.

A dupla foi importante na vitória diante do Vasco, que teve peso não apenas na tabela já que o resultado tirou o Santos da zona de rebaixamento, mas também pela postura apresentada pela equipe dentro de campo, um dos pontos cobrados em reuniões recentes com a torcida organizada.

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Gabigol permaneceu em campo por 69 minutos e foi eleito o melhor jogador da partida. De acordo com os dados do Sofascore, o atacante marcou um gol em três finalizações, sendo uma no alvo, além de acertar os cinco passes que tentou. O camisa 9 ainda registrou uma condução progressiva e teve duas grandes chances desperdiçadas. Com a atuação, recebeu nota 7,4.

Mesmo deixando o campo antes do fim da partida, Gabigol teve participação decisiva no resultado. O gol que abriu o placar e a presença ofensiva ajudaram o Santos a construir uma vitória importante em São Januário, justamente em um momento de pressão na luta contra o rebaixamento e união com a torcida.

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Números de Gabriel Barbosa pelo Santos em 2026

34 jogos (29 titular)

17 gols

6 assistências

106 mins p/ participar de gol

2.5 finalizações por jogo (0.7 no gol)

29% de pontaria no chute

48% de conversão de chances claras

1.0 passes decisivos por jogo

Nota Sofascore 6.98

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Gabigol comemora gol do Santos em São Januário. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

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