Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Gabigol exalta vitória do Santos diante do Vasco: 'Confiança para sequência'

Gabigol marca, é eleito o melhor em campo e ajuda Santos a deixar o Z-4 após vitória sobre o Vasco

PorJuliana YamaokaRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 13:43
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Gabriel Barbosa ao lado de Escobar e Rony, em São Jauário. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Gabriel Barbosa ao lado de Escobar e Rony, em São Jauário. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

O atacante Gabriel Barbosa foi um dos destaques do Santos na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, no último domingo (16), em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 9 abriu o placar para o Peixe, enquanto Willian Arão e Luan Peres completaram o triunfo santista.

Na zona mista, Gabigol conversou com a imprensa sobre diversos assuntos. O atacante revelou que foi a primeira vez que atuou em São Januário e brincou com o fato de também ser flamenguista, afirmando que, por isso, devolveu "duplamente" as provocações da torcida vascaína.

continua após a publicidade

➡️ Gabigol se declara após vitória contra o Vasco: 'Sou flamenguista'

O cunhado de Neymar também comentou sobre o futuro do craque na Seleção Brasileira e afirmou que espera que o camisa 10 não se aposente da equipe nacional e dispute mais uma Copa do Mundo.

— O importante mesmo foi a vitória. A gente precisava disso. Nos dá confiança para a sequência. Na quinta temos mais uma final e, daqui para frente, será assim. A gente precisava dessa vitória, principalmente fora de casa. Foi uma final e uma vitória essencial — disse o Menino da Vila, que é o artilheiro do time nesta temporada com 17 gols.

continua após a publicidade

O técnico Cuca optou por priorizar o Campeonato Brasileiro e não terá força máxima para enfrentar o Macará, nesta quinta-feira (20), no Equador, pela Copa Sul-Americana. Além do desgaste provocado pela viagem, o Peixe precisa apenas de um empate para garantir a classificação. Por isso, Gabigol e Neymar não viajarão com o elenco santista.

A dupla foi importante na vitória diante do Vasco, que teve peso não apenas na tabela já que o resultado tirou o Santos da zona de rebaixamento, mas também pela postura apresentada pela equipe dentro de campo, um dos pontos cobrados em reuniões recentes com a torcida organizada.

continua após a publicidade

Gabigol permaneceu em campo por 69 minutos e foi eleito o melhor jogador da partida. De acordo com os dados do Sofascore, o atacante marcou um gol em três finalizações, sendo uma no alvo, além de acertar os cinco passes que tentou. O camisa 9 ainda registrou uma condução progressiva e teve duas grandes chances desperdiçadas. Com a atuação, recebeu nota 7,4.

Mesmo deixando o campo antes do fim da partida, Gabigol teve participação decisiva no resultado. O gol que abriu o placar e a presença ofensiva ajudaram o Santos a construir uma vitória importante em São Januário, justamente em um momento de pressão na luta contra o rebaixamento e união com a torcida.

continua após a publicidade

➡️ Fala de Gabigol sobre Neymar após Vasco x Santos viraliza: 'Imagina'

Números de Gabriel Barbosa pelo Santos em 2026

34 jogos (29 titular)
17 gols
6 assistências
106 mins p/ participar de gol
2.5 finalizações por jogo (0.7 no gol)
29% de pontaria no chute
48% de conversão de chances claras
1.0 passes decisivos por jogo
Nota Sofascore 6.98

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Gabigol comemora gol do Santos em São Januário. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Gabigol comemora gol do Santos em São Januário. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

Futebol Nacional

Brasileirão: Flamengo corta vantagem do Palmeiras, e Vasco aumenta risco de queda

Há 19 minutos
Neymar de moletom preto do Santos, saindo do hotel com uma bolsa na mão

Fora de Campo

Neymar se pronuncia após atrito com Thiago Mendes em Vasco x Santos

Há 53 minutos
Gabigol comemora gol pelo Santos sobre o Vasco em São Januário

Fora de Campo

Fala de Gabigol sobre Neymar após Vasco x Santos viraliza: 'Imagina'

Há 3 horas
Denílson reprova atitude de Thiago Mendes com Neymar (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Denílson dispara sobre Neymar e Thiago Mendes: 'Diz muito'

Há 4 horas
Primeiro episódio de desentendimento aconteceu há 6 anos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Santos responde à polêmica envolvendo Neymar e Thiago Mendes

Há 5 horas
Léo Jardim em ação no duelo entre Vasco e Santos

Futebol Internacional

Jornal espanhol critica Léo Jardim após Vasco x Santos: 'Noite desastrosa'

Há 5 horas
Mais LANCE!
Neymar foi titular da vitória do Santos diante do Vasco, no Rio de Janeiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Atuação de Neymar contra o Vasco ganha destaque na Europa com rivalidade e 'regra anticera'

Com o triunfo, o Santos foge da zona de rebaixamento (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)

Europeus reagem a episódio entre Neymar e Thiago Mendes

Neymar Thiago Mendes Santos Vasco

Neymar responde Thiago Mendes após Vasco x Santos; veja

Gabigol, atacante do Santos

Gabigol elogia Neymar e diz que está 'perturbando' o craque por mais uma Copa

Cuca, técnico do Santos

Cuca celebra vitória do Santos diante do Vasco: 'Espetáculo'

Gabriel Barbosa comemorando gol em Vasco e Santos pelo Campeonato Brasileiro

Gabigol se declara após vitória contra o Vasco: 'Sou flamenguista'

Arão comemorando segundo gol do Santos na partida pelo Campeonato Brasileiro

Santos provoca jogador do Vasco após polêmica com Neymar; veja

Gabigol faz sua comemoração característica

Dê suas notas: avalie as atuações da vitória do Santos sobre o Vasco

Neymar em ação no Vasco e Santos pelo Campeonato Brasileiro

Vasco x Santos: Neymar fica um minuto fora após atendimento a Brazão

Léo Jardim em ação durante Vasco e Santos pelo Campeonato Brasileiro

Falha de Léo Jardim em Vasco x Santos gera revolta: 'Não é possível'

Gabigol comemora gol pelo Santos sobre o Vasco em São Januário

Santos passeia sobre o Vasco, deixa o Z-4 e afunda o rival

Gabigol abriu o placar para o Santos contra o Vasco, em São Januário

Veja gols em Vasco x Santos: Gabigol, Arão e Luan Peres marcam

Thiago Mendes e Neymar em ação durante Vasco e Santos

Roger Flores critica atitude de Thiago Mendes com Neymar: 'Não precisa'