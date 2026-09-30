A vitória da Seleção Brasileira contra a Austrália, por 4 a 2, nesta terça-feira (29), marcou o primeiro triunfo do Brasil após a Copa do Mundo. A partida também reservou um momento especial para o meio-campista Gabriel Bontempo. O jogador do Santos atuou pela primeira vez com a camisa da Amarelinha e já como titular, tornando-se o primeiro atleta do Peixe a começar um jogo da Seleção em quase 10 anos.

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Elogiado recentemente pelo técnico Carlo Ancelotti, que o apontou como "futuro" da equipe ao lado de outros jovens, Bontempo estreou com direito a assistência. Durante os 61 minutos em que esteve em campo contra os australianos, o meia registrou 92% de acerto nos passes, 100% de aproveitamento em passes longos e 24 passes certos no total, segundo dados do Sofascore.

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Gabriel Bontempo com a camisa da amarelinha, durante o amistoso entre Austrália e Brasil, nesta terça (29) - (Foto: Nigel Owen/ActionPlus/DiaEsportivo/Folhapress)

Lucas Lima havia sido o último titular do Peixe na Seleção

Antes de Bontempo, o último jogador a iniciar uma partida como titular da Seleção Brasileira pertencendo ao Santos havia sido o meia Lucas Lima, em 25 de janeiro de 2017, no amistoso contra a Colômbia. Na ocasião, o Brasil venceu por 1 a 0, com o santista entre os titulares.

Desde então, apenas outros dois atletas atuando pelo Peixe haviam sido convocados para a Seleção Principal: o lateral-direito Jorge, em 2019, e o atacante Neymar Jr., em 2026, para a disputa da Copa do Mundo.

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A afirmação de Gabriel Bontempo no Santos

Natural de Uberaba (MG), Gabriel Bontempo chegou ao Santos em 2016 para integrar a equipe Sub-11. Destaque em todas as categorias de base ao longo dos anos, o meio-campista subiu para o elenco profissional em janeiro de 2025, após boa participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Em 2026, o atleta se consolidou na equipe principal do Peixe, somando 44 partidas, 36 como titular, sendo seu ano de maior sequência desde a promoção do Sub-20. Em 2025, o jogador havia atuado em 33 oportunidades.

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Os números de 2026 também o credenciam como peça central no esquema do Santos: são cinco gols, quatro assistências, 88% de acerto nos passes e média de 1,3 desarme por partida, segundo dados do Sofascore.