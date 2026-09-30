Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Com Gabriel Bontempo, Santos volta a ter titular na Seleção após quase uma década

Meio-campista ganha chance na Amarelinha em vitória sobre a Austrália, dá assistência e quebra marca histórica no Peixe

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
30/09/2026 15:29
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porAndré Carbone,
Favorite o Lance! no Google
Gabriel Bontempo com a camisa da amarelinha, durante o amistoso entre Austrália e Brasil, nesta terça (29)
Gabriel Bontempo com a camisa da amarelinha, durante o amistoso entre Austrália e Brasil, nesta terça (29) - (Foto: Léo Sguacabia).

A vitória da Seleção Brasileira contra a Austrália, por 4 a 2, nesta terça-feira (29), marcou o primeiro triunfo do Brasil após a Copa do Mundo. A partida também reservou um momento especial para o meio-campista Gabriel Bontempo. O jogador do Santos atuou pela primeira vez com a camisa da Amarelinha e já como titular, tornando-se o primeiro atleta do Peixe a começar um jogo da Seleção em quase 10 anos.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Elogiado recentemente pelo técnico Carlo Ancelotti, que o apontou como "futuro" da equipe ao lado de outros jovens, Bontempo estreou com direito a assistência. Durante os 61 minutos em que esteve em campo contra os australianos, o meia registrou 92% de acerto nos passes, 100% de aproveitamento em passes longos e 24 passes certos no total, segundo dados do Sofascore.

continua após a publicidade
Gabriel Bontempo com a camisa da amarelinha, durante o amistoso entre Austrália e Brasil, nesta terça (29)
Gabriel Bontempo com a camisa da amarelinha, durante o amistoso entre Austrália e Brasil, nesta terça (29) - (Foto: Nigel Owen/ActionPlus/DiaEsportivo/Folhapress)

Lucas Lima havia sido o último titular do Peixe na Seleção

Antes de Bontempo, o último jogador a iniciar uma partida como titular da Seleção Brasileira pertencendo ao Santos havia sido o meia Lucas Lima, em 25 de janeiro de 2017, no amistoso contra a Colômbia. Na ocasião, o Brasil venceu por 1 a 0, com o santista entre os titulares.

Desde então, apenas outros dois atletas atuando pelo Peixe haviam sido convocados para a Seleção Principal: o lateral-direito Jorge, em 2019, e o atacante Neymar Jr., em 2026, para a disputa da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

A afirmação de Gabriel Bontempo no Santos

Natural de Uberaba (MG), Gabriel Bontempo chegou ao Santos em 2016 para integrar a equipe Sub-11. Destaque em todas as categorias de base ao longo dos anos, o meio-campista subiu para o elenco profissional em janeiro de 2025, após boa participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Em 2026, o atleta se consolidou na equipe principal do Peixe, somando 44 partidas, 36 como titular, sendo seu ano de maior sequência desde a promoção do Sub-20. Em 2025, o jogador havia atuado em 33 oportunidades.

continua após a publicidade

Os números de 2026 também o credenciam como peça central no esquema do Santos: são cinco gols, quatro assistências, 88% de acerto nos passes e média de 1,3 desarme por partida, segundo dados do Sofascore.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Seleção Brasileira Sub-20

Futebol Nacional

Geração 2030: Seleção Sub-20 reúne joias que já começam a despontar

Há 1 hora
Santos utilizará um patch personalizado na camisa contra o São Paulo em homenagem à torcedora Naty Potira.

Santos

Santos fará homenagem a Naty Potira em clássico contra o São Paulo; entenda

Há 4 horas
Neymar realiza trabalho em campo em processo de transição física.

Santos

Santos tem apenas dois jogadores no DM; veja situação de Neymar

Há 9 horas
Camisa do Santos

Santos

Santos suspende contrato com casa de apostas após proibição das bets

Há 22 horas
Elenco do Santos durante comemoração

Santos

Briga pela pré-Libertadores: veja a sequência do Santos até o fim do Brasileirão

Há 1 dia
Gabigol pelo Cruzeiro

Cruzeiro

Pedrinho responde sobre futuro de Gabigol, emprestado pelo Cruzeiro ao Santos

Há 1 dia
Mais LANCE!
Vanderson, Rayan e Gabriel Bontempo comemorando primeiro gol do Brasil

Gabriel Bontempo chama atenção em gol do Brasil: 'Quem diria'

Rodinei e Cebolinha juntos durante a partida contra o Cruzeiro.

Santos encontra caminhos para reforçar elenco em meio a dificuldades na temporada

Reunião na sede da Federação Paulista de Futebol para debater o impacto da proibição das bets no país

MP das bets: clubes paulistas definem estratégia para encontro com o governo

Luan Peres e Bontempo não estarão no duelo entre São Paulo e Santos (Foto: Oswaldo Forte /Fotoarena/Folhapress)

Santos busca no clássico com São Paulo marca que não alcança desde 2019

Philippe Coutinho na chegada ao Santos

Santos perde titulares, mas pode ter reforços para clássico com São Paulo

O técnico Cuca na derrota do Santos para o Altético-MG na Sul-Americana

Quais são as opções de Cuca para substituir Gabriel Bontempo no Santos?

Naty Potira

Santos e Neymar lamentam morte de Naty Potira, torcedora do clube: 'Torça por nós aí de cima'

Willian Arão

Willian Arão inicia transição para o gramado e deve retornar no clássico com o São Paulo

Wladimir Mattos

Wladimir Mattos detalha projeto para o Santos e destaca papel de Neymar: 'Fundamental'

Bidon e Arrascaeta durante partida

Fim das bets: veja o peso dos patrocínios nas folhas salariais dos clubes

Estadio Vila Belmiro visto de cima.

Vila Belmiro passa por reforma na arquibancada das organizadas; entenda e veja fotos

Neymar realiza trabalho em campo em processo de transição física.

Neymar vai a campo em transição física, e elenco do Peixe treina no período da Data Fifa

Destaque do Flamengo em 2026, Samuel Lino ganha chance no ciclo de renovação da Seleção Brasileira

Flamengo, Palmeiras, Corinthians? Colunistas do Lance! avaliam quem fica no prejuízo na Data Fifa