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Santos suspende contrato com casa de apostas após proibição das bets

Clube não deve exibir marca da Novibet, patrocinadora máster, no clássico com o São Paulo

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
29/09/2026 18:04
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Camisa do Santos
Camisa do Santos (Foto: Divulgação)

O Santos suspendeu nesta terça-feira (29) o contrato de patrocínio com a Novibet, após a publicação de uma Medida Provisória do Governo Federal, que determina o fim da oferta, intermediação e publicidade de apostas no Brasil, incluindo os patrocínios esportivos. Apesar disso, o contrato entre o clube e a empresa não foi encerrado de forma definitiva.

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Na prática, o clube mantém o vínculo com a casa de apostas, mas deixará de exibir a marca da patrocinadora enquanto estiver impedido pela Medida Provisória.

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Apesar de a publicidade das bets ser vetada a partir do dia 6 de outubro, a tendência é que o Santos não estampe a marca da empresa no clássico contra o São Paulo, nesta sexta-feira (2), em jogo atrasado válido pela 21ª rodada do Brasileirão, no Morumbis. A informação foi divulgada inicialmente pelo site 'ge'.

A Novibet é a patrocinadora máster do Santos desde fevereiro deste ano. O acordo foi assinado por três temporadas, com pagamento fixo de R$ 35 milhões, além de valores variáveis, que podem chegar a R$ 85 milhões.

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MP das bets

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou na última sexta-feira (25), em São Paulo, a proibição total, via Medida Provisória, de apostas online e o patrocínio de bets e casas de apostas no futebol brasileiro. A discussão ganhou força este mês e provocou reação imediata de clubes e federações, além de muitas das 84 empresas licenciadas que operam 188 marcas.

— Eu decidi tomar medida dura e drástica necessária. É como câncer, ou tira o tumor, ou o tumor vai matar a gente. Foi muita briga, foi muita discussão. Já que tem que fazer, vamos fazer o que tem que ser feito. Acabar com as bets — disse Lula.

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A partir da publicação da Medida Provisória, o governo não permitirá mais novas publicidades relacionadas a bets, isto é, camisas e outros espaços publicitários. A remoção de publicidade e de sinais de patrocínio deve ocorrer até as 23h59 da próxima segunda-feira (5).

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