Fala de Gabigol sobre Neymar após Vasco x Santos viraliza: 'Imagina' Atacante foi destaque de vitória do Peixe no Brasileirão

O Santos venceu o Vasco por 3 a 0, no último domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a vitória, o atacante Gabigol protagonizou uma fala que viralizou nas redes sociais. O camisa 9, que chegou a marcar um gol na partida, pediu para Neymar jogar a próxima Copa do Mundo.

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Em conversa com a imprensa, o atacante expôs que pede com frequência para o companheiro não desistir de atuar no próximo Mundial. Recentemente, Neymar chegou a declarar que não tinha mais pretenções de jogar o torneio.

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— O Santos não é só o Neymar, mas é claro, que com ele as coisas ficam muito mais tranquilas. A gente espera que ele possa continuar assim, ao meu ver está melhor fisicamente e técnicamente. Ficamos pertubando para ele jogar mais uma Copa do Mundo (risos) — disse Gabigol após a partida.

A declaração do camisa 9 viralizou nas redes sociais e dividiu a opinião dos torcedores. Uma parte concordou com o desejo do atacante, mas teve quem discordou. Veja a repercussão abaixo:

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O Ney vai jogar próxima copa de Poker. — Pedro Garcia (@_pedro_garcia7) August 17, 2026

Cara nao conseguiu arrumar nada contra o vasco ontem. Foi para cima do robert renan e foi aniquilado. Imagina esse "atleta" daqui 4 anos. — Leandro Carvalho (@Leo_Carv22) August 17, 2026

gabigol ta certo, o neymar sem joelho ainda joga dez vezes mais que essa geraçao inteira de ponta burro — KingPanda (@kingpandabet) August 17, 2026

Então pare de perturbar, pelo amor de Deus — Sinhooliveira (@Sinhooliveira84) August 17, 2026

Pelo amor de Deus — Dedeco (@dedecocfrj2000) August 17, 2026

Como foi Vasco x Santos?

O Vasco teve mais controle da partida no primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em chances de gol. Mais cauteloso defensivamente, o Santos foi mais perigoso nas oportunidades que criou. Contudo, a primeira boa chance foi do Peixe, aos 14 minutos. Gabigol ficou cara a cara com Léo Jardim, mas finalizou para fora. O Cruz-Maltino manteve a iniciativa na sequência, sem conseguir levar perigo com a mesma frequência. Nos minutos finais, o Santos voltou a ameaçar, com Caballero cabeceando a bola no travessão. Apesar do maior volume vascaíno, o time visitante terminou a primeira etapa com as melhores oportunidades.

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Os times voltaram do intervalo no mesmo ritmo, com o Vasco ocupando o campo de ataque e o Santos esperando a oportunidade de sair no contra-ataque. Tchê Tchê e Robert Renan despediçaram chances dentro da área, e Puma Rodríguez acertou a trave. Quem abriu o placar chegou ao gol, no entanto, foi o Santos. Rollheiser acionou Gabigol dentro da área, e o camisa 9 bateu de canhota para colocar os visitantes à frente aos 23 minutos. A partir dali, o jogo desandou para o Cruz-Maltino, e o Peixe empilhou um atrás do outro. Léo Jardim saiu mal em cruzamento, e Willian Arão fez o segundo santista. Pouco depois, o goleiro vascaíno deu rebote em cobrança de falta, e Luan Peres ampliou a vantagem para 3 a 0.

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