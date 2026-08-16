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Gabigol se declara após vitória contra o Vasco: 'Sou flamenguista'

O Santos venceu o Vasco por 3 a 0 neste domingo (16), em São Januário

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 19:29
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Gabriel Barbosa comemorando gol em Vasco e Santos pelo Campeonato Brasileiro
Gabriel Barbosa comemorando gol em Vasco e Santos pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Folhapress)

O Santos venceu o Vasco por 3 a 0 neste domingo (16), em São Januário, e conquistou um importante resultado na luta contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Autor do gol que abriu o placar, Gabigol também chamou atenção após a partida ao comentar as provocações recebidas da torcida vascaína.

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Questionado sobre o que os torcedores do Vasco haviam falado para ele durante a partida, o atacante revelou que foi chamado de mulambo e respondeu destacando sua identificação com o Flamengo, clube pelo qual é ídolo.

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— Eles me chamaram de 'mulambo'. Mas eu sou, não tem problema nenhum. Feliz pela vitória do Santos. Querendo ou não, é um flamenguista ganhando aqui, em São Januário — afirmou Gabigol.

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Veja o vídeo:

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Primeiro tempo: Vasco pressiona, mas Santos perde as melhores chances

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O Vasco teve mais controle da partida no primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em chances de gol. Mais cauteloso defensivamente, o Santos foi mais perigoso nas oportunidades que criou. Contudo, a primeira boa chance foi do Peixe, aos 14 minutos. Gabigol ficou cara a cara com Léo Jardim, mas finalizou para fora. O Cruz-Maltino manteve a iniciativa na sequência, sem conseguir levar perigo com a mesma frequência. Nos minutos finais, o Santos voltou a ameaçar, com Caballero cabeceando a bola no travessão. Apesar do maior volume vascaíno, o time visitante terminou a primeira etapa com as melhores oportunidades.

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Gabigol finaliza durante duelo entre Vasco e Santos em São Januário
Gabigol finaliza durante duelo entre Vasco e Santos em São Januário (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

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Segundo tempo: Santo empilha gols e vence fora de casa

Os times voltaram do intervalo no mesmo ritmo, com o Vasco ocupando o campo de ataque e o Santos esperando a oportunidade de sair no contra-ataque. Tchê Tchê e Robert Renan despediçaram chances dentro da área, e Puma Rodríguez acertou a trave. Quem abriu o placar chegou ao gol, no entanto, foi o Santos. Rollheiser acionou Gabigol dentro da área, e o camisa 9 bateu de canhota para colocar os visitantes à frente aos 23 minutos. A partir dali, o jogo desandou para o Cruz-Maltino, e o Peixe empilhou um atrás do outro. Léo Jardim saiu mal em cruzamento, e Willian Arão fez o segundo santista. Pouco depois, o goleiro vascaíno deu rebote em cobrança de falta, e Luan Peres ampliou a vantagem para 3 a 0.

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