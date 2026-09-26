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Willian Arão inicia transição para o gramado e deve retornar no clássico com o São Paulo

Próximo desafio do Santos será contra o São Paulo, no dia 2, no Morumbis, pelo Brasileirão

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
26/09/2026 14:29
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Willian Arão
Willian Arão durante treino do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos)

O técnico Cuca contou com um nome importante no treinamento do Santos deste sábado (26), já visando o clássico com o São Paulo, marcado para o dia 2. O volante Willian Arão evoluiu em sua condição física e iniciou o período de transição para o gramado.

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O volante sentiu um problema no músculo oblíquo interno do abdômen e desfalcou o Peixe no jogo contra o Remo, no sábado passado, pela 28ª rodada do Brasileirão. Agora, depois de passar o período de folga do elenco se recuperando, já foi liberado pelo departamento médico para iniciar o tratamento com o elenco.

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Como já está em fase de transição, a tendência é que o volante esteja pronto para entrar em campo no clássico do Morumbis e formar dupla de zaga com Lucas Veríssimo.

O atacante Álvaro Barreal também pode ser reforço para a comissão técnica. O argentino participou normalmente do treino deste sábado com o restante do elenco.

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Baixas do Santos contra o São Paulo

O atacante Neymar, que se recupera de uma lesão muscular na coxa, também está em fase de transição para o campo. O camisa 10, no entanto, deve seguir como baixa. Assim como Luan Peres, suspenso, Gabriel Bontempo, que está com a Seleção Brasileira principal, e João Ananias, que está com a sub-20.

Outros desfalques são o goleiro Gabriel Brazão, que passou por cirurgia no ombro esquerdo e só retornará em 2027, e Vinicius Lira, que se recupera de grave lesão no joelho.

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Willian Arão
Willian Arão durante treino do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos)

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