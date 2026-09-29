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Santos encontra caminhos para reforçar elenco em meio a dificuldades na temporada

Santos fez 11 contratações em 2026 e recorreu a empréstimos, jogadores sem custo de transferência e acordos nos bastidores para reforçar o elenco

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
29/09/2026 06:28
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Rodinei e Cebolinha juntos durante a partida contra o Cruzeiro.
(Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos encontrou diferentes caminhos para reforçar o elenco ao longo da temporada. Em meio a dificuldades que incluíram um período de transfer ban e problemas relacionados ao pagamento de direitos de imagem, o clube fez 11 contratações em 2026 e adotou estratégias distintas para viabilizar os negócios.

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Entre os reforços, o Peixe apostou em jogadores por empréstimo, contratos de curta duração e atletas que chegaram sem custo de transferência. Também houve espaço para retornos importantes: Lucas Veríssimo voltou em definitivo e rapidamente assumiu a titularidade na defesa, enquanto Gabigol chegou por empréstimo do Cruzeiro até o fim da temporada e se tornou o artilheiro santista na temporada.

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As estratégias, porém, não ficaram restritas ao formato das negociações. O Santos também precisou se adaptar às circunstâncias de cada momento da temporada, recorrendo a soluções como acordos com jogadores livres e contratos mais curtos. Em alguns casos, o clube ainda contou com a ajuda de Neymar para agir nos bastidores e viabilizar chegadas como as de Arthur, Cebolinha e Philippe Coutinho.

Transfer ban exigiu solução fora do campo

Uma das principais dificuldades enfrentadas pelo Santos no mercado aconteceu justamente quando o clube estava impedido de registrar novos jogadores. O transfer ban, provocado por uma dívida com o Monaco, bloqueou temporariamente a inscrição de reforços, e a solução passou por uma negociação com a NR Sports, empresa ligada à família de Neymar. O acordo permitiu ao Santos quitar a pendência e encerrar a punição por meio de uma operação que envolveu propriedades comerciais do uniforme. Com o bloqueio retirado, o clube voltou a registrar jogadores e deu sequência ao planejamento do elenco.

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Empréstimos e contratos curtos ajudaram a encorpar o elenco

Os empréstimos foram uma das alternativas utilizadas pelo Santos para reforçar o elenco sem assumir contratos longos. Gabigol, Gabriel Menino e Lima chegaram ao clube nesse formato, todos com vínculo até o fim de 2026.

Em outras negociações, o Alvinegro optou por contratos mais longos e incorporou os jogadores em definitivo. Foi o caso de Lucas Veríssimo, Christian Oliva, Rony e Moisés, todos com vínculos de três anos. O Santos também encontrou oportunidades no mercado sem precisar pagar pela transferência dos jogadores. Arthur, Rodinei, Everton Cebolinha e Philippe Coutinho chegaram sem custo de transferência, embora em condições diferentes: Arthur, Cebolinha e Coutinho assinaram até o fim de 2026, enquanto Rodinei foi contratado até dezembro de 2027.

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