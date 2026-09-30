O Santos vê o departamento médico esvaziar na reta final da temporada. Após recuperar jogadores que estavam fora por lesão, o Peixe tem atualmente apenas o lateral-esquerdo Vinicius Lira e o goleiro Gabriel Brazão fora de combate, ambos com retorno previsto somente para 2027. Neymar, por outro lado, avançou na recuperação e já está em transição no campo.

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Entre os jogadores que deixaram o departamento médico recentemente estão Willian Arão e Álvaro Barreal, que já trabalham normalmente com o restante do elenco. Philippe Coutinho também avançou na recuperação e vem aprimorando sua condição física ao longo da Data Fifa, vivendo a expectativa de uma possível estreia contra o São Paulo, na sexta-feira (2), no Morumbis, em jogo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão.

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Neymar, por sua vez, ainda não está à disposição de Cuca. O atacante entrou em transição no campo após concluir a etapa de recuperação e agora trabalha para retomar a condição necessária antes de voltar aos treinamentos com o grupo. A expectativa é de que o camisa 10 avance gradualmente nas próximas semanas e só deva voltar a campo em meados de outubro.

Lesionados do Santos

Vinicius Lira e Gabriel Brazão são os únicos jogadores que permanecem no departamento médico do Santos. O lateral-esquerdo sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em março, e o goleiro passou por cirurgia no ombro esquerdo há poucos dias, já que vinha jogando no sacrifício, mas as dores se agravaram. Ambos têm previsão de retorno somente para 2027.

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Com a recuperação dos jogadores que vinham desfalcando o time, o Santos conseguiu reduzir consideravelmente o número de jogadores afastados por problemas físicos nas últimas semanas.

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(Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadrar/Folhapress)



