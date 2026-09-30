Geração 2030: Seleção Sub-20 reúne joias que já começam a despontar

Se a Seleção Brasileira principal passa por momento de reconstrução, os jovens do sub-20 pedem passagem visando ciclos futuros. Sob o comando do técnico Paulo Victor, a equipe, também com calendário paralisado para amistosos, vem agradando e dando bons sinais com destaques individuais para os próximos anos.

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A série de três amistosos na Espanha inicia a preparação para o Campeonato Sul-Americano da categoria, em janeiro de 2027. No primeiro compromisso, o Brasil atropelou a Dinamarca pelo placar de 4 a 1 dando show no segundo tempo. A Data Fifa é ótima chance para observarmos potenciais joias e destaques da Seleção para a Copa do Mundo de 2030.

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Brasil com joias em destaque

O técnico Paulo Victor, ainda que tenha promovido muitos testes logo no primeiro jogo, pôde extrair ótimos valores. Alguns deles já são conhecidos pelo torcedor brasileiro e vêm ganhando destaque em times principais. O caso mais claro é o do lateral-esquerdo Kauã Prates, de 18 anos, revelado pelo Cruzeiro, que veste atualmente a camisa do Borussia Dortmund, ainda que em busca de mais minutos na temporada.

Outros grandes nomes da geração estão na fase construtiva da Seleção Brasileira Sub-20. Bruninho, quem abriu o placar diante da Dinamarca, chegando ao quinto gol nas últimas cinco partidas pela Seleção Brasileira Sub-20, foi recém-contratado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ele busca espaço, mas ganhou rodagem em jogos da Taça da Ucrânia e na Premier Liga 2, competição local da categoria sub-21. O mesmo se aplica a Lucas Meirelles, ex-Santos, com 14 gols em 35 jogos pelo time ucraniano, que é o potencial titular a médio prazo na função de centroavante.

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No meio-campo, outro jogador do Shakhtar Donetsk vem se destacando e assumiu a camisa 10 do Sub-20 do Brasil. O ex-Fluminense Isaque, cria de Xerém, é um dos grandes nomes da geração. No clube europeu desde agosto de 2025, são 45 jogos, oito gols e dez assistências em jogos do Campeonato Ucraniano, Taça da Ucrânia e Conference League.

Seleção Brasileira Sub-20 conta com nomes já no futebol europeu (Foto: Nelson Terme/CBF)

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Ainda na fase criativa, o ex-Internacional Gabriel Carvalho, emprestado pelo Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, ao Shakhtar, é outro que dá os primeiros passos na Europa e merece atenção no time. A tendência é que os setores ganhem rodagem nos dois amistosos que restam para a fase de testes.

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Em destaque no país

Ainda que reserva no primeiro jogo, mas com ótima exibição após o intervalo, Huguinho, titular do Botafogo, é uma grande promessa. Volante "de pegada" e com qualidade no passe e chute de média distância, o meio-campista pede passagem e deve receber oportunidade nos próximos amistosos.

Outra joia em ascensão é Zé Lucas, revelado pelo Sport e contratado pelo Cruzeiro na janela do meio do ano. Figurinha carimbada desde o sub-17 com a camisa da Seleção, o jovem é projetado como grande prospecto, assim como Djhordney, do São Paulo, com meses de evolução no time principal.

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Camisa 10 no sub-20 do Palmeiras, o meia-atacante Erick Belé é um dos pilares e referências técnicas do elenco. Ainda com poucas participações no time de cima, a joia alviverde é destaque absoluto no cenário da base no país, com 45 jogos, 20 gols e cinco assistências.

Erick Belé, do Palmeiras, pela Seleção Brasileira Sub-20 (Foto: Nelson Terme/CBF)

O primeiro período para testes ainda terá partida contra os Estados Unidos, nesta quinta-feira (1/10), às 13h (de Brasília), e depois diante do México, no domingo (4/10).