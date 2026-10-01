O Santos apresentou nesta quinta-feira (1°) o novo uniforme especial de Outubro Rosa para 2026. Segundo o clube, mais do que incorporar uma cor à camisa, a nova peça parte da ideia de "transformar o próprio uniforme em uma mensagem de conscientização, usando o futebol e sua capacidade de mobilização para ampliar uma conversa que ultrapassa os gramados".

➡️ Santos tem apenas dois jogadores no DM; veja situação de Neymar

A camisa já está disponível nas lojas oficiais do Santos, no site da Santos Store (santosstore.com.br), lojas físicas e no site da Umbro (umbro.com.br). A peça estará à venda nos modelos masculino, feminino e infantil. Os valores variam entre R$ 349,99 e R$ 379,99.

continua após a publicidade

Para este ano, o conceito tem como ponto de partida a força e a beleza da mulher. Esses dois elementos aparecem traduzidos visualmente por meio do abstracionismo, com grafismos construídos em diferentes tonalidades e aplicados de maneira particular para o Santos. A proposta busca um resultado contemporâneo e sofisticado, no qual o rosa não aparece apenas como uma referência direta ao Outubro Rosa, mas como parte de uma linguagem visual pensada especialmente para a peça.

— Anualmente, o Santos se integra ao Outubro Rosa, uma iniciativa de grande importância, principalmente em termos de conscientização. O lançamento dessa camisa especial, em mais uma parceria com a Umbro, tem como objetivo maior alertar para a necessidade de realização de exames preventivos e periódicos. O modelo desse ano também exalta a mulher, grande símbolo dessa campanha, e confirma a tradição do clube em apoiar as grandes causas da área de saúde — destacou Marcelo Teixeira, presidente do Santos FC.

continua após a publicidade

Foto: Divulgação / Santos

Sobre o uniforme do Santos

O trabalho em ton-sur-ton é um dos principais elementos dessa construção. A técnica permite que os grafismos apareçam de forma integrada à base da peça, criando profundidade sem competir com o símbolo do clube. A partir daí, detalhes em branco e preto ganham maior destaque e ajudam a conectar a estética da camisa ao propósito da campanha. Abstracionismo, contemporaneidade, minimalismo e refinamento formam a base conceitual que orienta o projeto.

A camisa traz um grafismo abstrato geométrico tonal, com o rosa assumindo maior presença na composição. O desenho frontal cria movimento e personalidade para a peça, enquanto branco e preto fazem a conexão com as cores tradicionais do Peixe.

continua após a publicidade

A mensagem também aparece em elementos que vão além da construção gráfica. As mangas recebem detalhes em embossing pensados para incentivar a conscientização sobre a prevenção, enquanto a parte interna da gola traz uma etiqueta relacionada à FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama) e uma breve mensagem sobre o significado do Outubro Rosa. São intervenções que fazem com que o propósito da campanha acompanhe a camisa, não apenas visualmente, mas também em seus detalhes.

A iniciativa também reforça uma história que vem sendo construída ao longo dos últimos anos. O Santos FC conta com uma sequência de uniformes desenvolvidos especialmente para o Outubro Rosa em parceria com a FEMAMA desde 2020, com diferentes interpretações da campanha a cada temporada.

continua após a publicidade

Em 2026, essa trajetória ganha uma abordagem que procura equilibrar propósito e identidade, com o intuito de transformar um dos símbolos mais fortes do futebol, a camisa, em mais um espaço para falar sobre cuidado, conscientização e prevenção.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos