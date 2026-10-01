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Saiba qual é a relação de Cuca com escrita de quase seis anos do Santos contra São Paulo pelo Brasileirão

Com reforços, Peixe enfrenta o Tricolor Paulista nesta sexta-feira (2), às 20h (de Brasília), pela 21ª rodada do Brasileirão

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
01/10/2026 06:01
Atualizado há 0 minutos
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Cuca comandando o Santos no ano de 2026 (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Cuca comandando o Santos no ano de 2026 - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos enfrenta o São Paulo nesta sexta-feira (2), às 20h (de Brasília), no Morumbis, em partida atrasada válida pela 21ª rodada do Brasileirão. Para sair com os três pontos, o Peixe precisará quebrar uma escrita: o clube não vence o Tricolor Paulista em seu estádio pelo Campeonato Brasileiro há quase seis anos. A última vitória, curiosamente, aconteceu sob o comando do atual técnico santista, Cuca.

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Em janeiro de 2021, o Alvinegro superou o São Paulo por 1 a 0 no Morumbis, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão de 2020. Na ocasião, o Santos foi a campo com uma formação alternativa e triunfou com gol do meio-campista Jobson, quando Cuca vivia sua passagem anterior pelo clube.

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Desde aquele resultado, o Peixe visitou o São Paulo quatro vezes no estadio do rival pelo Brasileirão, acumulando um empate e três derrotas, com nove gols sofridos e quatro marcados, tendo um aproveitamento de apenas um ponto conquistado em 12 disputados.

Resultados do Santos como visitante contra o São Paulo desde a última vitória em 2021

  • São Paulo 1 x 1 Santos - Brasileirão 2021;
  • São Paulo 2 x 1 Santos - Brasileirão 2022;
  • São Paulo 4 x 1 Santos - Brasileirão 2023;
  • São Paulo 2 x 1 Santos - Brasileirão 2025.

Triunfo recente fora do Brasileirão

Além do Campeonato Brasileiro, a última vitória do Santos atuando no Morumbis aconteceu no Paulistão de 2024. Naquela oportunidade, o Peixe venceu o Tricolor por 1 a 0, com gol marcado pelo atacante Alfredo Morelos.

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No retrospecto geral do confronto com o São Paulo na condição de visitante, o Santos soma 145 partidas, com 31 vitórias alvinegras, 28 empates e 86 triunfos do Tricolor.

Reforços e novidades para o San-São

Conforme apurou a reportagem, o novo camisa 11 alvinegro vem agradando à comissão técnica e deve ser relacionado para o clássico contra o São Paulo. A expectativa inicial era de que o meia ficasse à disposição apenas contra o Flamengo, após a Data Fifa. Contudo, o atleta trabalhou durante a folga do elenco e participou normalmente das atividades desta quarta. Coutinho não atua oficialmente desde fevereiro, quando defendia o Vasco.

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A comissão técnica deve ter outros dois reforços entre os relacionados para o clássico: Willian Arão e Barreal. O volante está recuperado de uma lesão no abdômen, enquanto o meia-atacante superou um problema no músculo posterior da coxa esquerda. Ambos trabalharam sem restrições com o grupo no gramado do CT Rei Pelé.

Neymar segue cronograma de recuperação

O atacante Neymar foi a campo, realizou trabalho com a equipe e continua em processo de transição física devido a uma lesão tipo 2B no reto anterior da coxa direita, sofrida no duelo contra o Palmeiras, em 2 de setembro, pela Copa do Brasil. A previsão é que o camisa 10 volte a ficar à disposição apenas no dia 18 de outubro, contra o Fluminense.

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Neymar e Phillipe Coutinho durante treino do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar e Phillipe Coutinho durante treino do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Baixas confirmadas para o San-São

Por outro lado, Cuca já sabe que não poderá contar com Gabriel Bontempo e Luan Peres. O jovem meio-campista está com a Seleção Brasileira em período de amistosos, enquanto o zagueiro cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

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