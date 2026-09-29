Briga pela pré-Libertadores: veja a sequência do Santos até o fim do Brasileirão
Peixe terá sete adversários que estão entre os dez primeiros colocados nas rodadas restantes do campeonato
O Santos terá uma reta final de Brasileirão de alta exigência na briga por uma vaga na pré-Libertadores. Com 11 jogos restantes, o Peixe precisa somar pontos para se aproximar das primeiras posições e terá pela frente uma sequência de adversários que inclui equipes que estão na parte de cima da tabela.
➡️ Santos encontra caminhos para reforçar elenco em meio a dificuldades na temporada
Dos próximos compromissos, sete são contra times que atualmente estão no top-10 do Brasileirão: Flamengo (1°), Atlético-MG (7°), Fluminense (4°), Bahia (5°), Palmeiras (2°), RB Bragantino (10°) e Coritiba (9°). A sequência começa com o clássico diante do São Paulo, nesta sexta-feira (2), no Morumbis, em jogo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão, e terá outros confrontos importantes até dezembro.
Atualmente, o Santos está na briga pelas primeiras posições e precisa manter uma sequência positiva para alcançar o objetivo na reta final. Vale lembrar que o time de Cuca vem de quatro vitórias seguidas e está na oitava posição, com 38 pontos, oito atrás do Bahia, time que está em quinto e, com isso, ocupa a vaga da pré-Libertadores. No entanto, o Alvinegro tem um jogo a menos.
➡️ Santos perde titulares, mas pode ter reforços para clássico com São Paulo
Jogos do Santos no Brasileirão
21ª rodada (atrasada) - contra o São Paulo, dia 2/10, fora de casa;
29ª rodada - contra o Flamengo, dia 8/10, em casa;
30ª rodada - contra o Atlético-MG, dia 11/10, fora de casa;
31ª rodada - contra o Fluminense, dia 18/10, fora de casa;
32ª rodada - contra o Bahia, 24/10, em casa;
33ª rodada - contra o Palmeiras, 28/10, em casa;
34ª rodada - contra o RB Bragantino, 2/11, fora de casa;
35ª rodada - contra o Coritiba, data indefinida, fora de casa;
36ª rodada - contra o Grêmio, data indefinida, em casa;
37ª rodada - contra a Vitória, data indefinida, fora de casa;
38ª rodada - contra o Botafogo, data indefinida, em casa.
➡️ Santos busca no clássico com São Paulo marca que não alcança desde 2019
Tudo sobre
Cruzeiro
Pedrinho responde sobre futuro de Gabigol, emprestado pelo Cruzeiro ao SantosHá 2 horas
Fora de Campo
Gabriel Bontempo chama atenção em gol do Brasil: 'Quem diria'Há 7 horas
Santos
Santos encontra caminhos para reforçar elenco em meio a dificuldades na temporadaHá 8 horas
Futebol Nacional
MP das bets: clubes paulistas definem estratégia para encontro com o governoHá 22 horas
Santos
Santos busca no clássico com São Paulo marca que não alcança desde 2019Há 23 horas
Santos
Santos perde titulares, mas pode ter reforços para clássico com São PauloHá 1 dia
Mais LANCE!