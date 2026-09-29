O Santos terá uma reta final de Brasileirão de alta exigência na briga por uma vaga na pré-Libertadores. Com 11 jogos restantes, o Peixe precisa somar pontos para se aproximar das primeiras posições e terá pela frente uma sequência de adversários que inclui equipes que estão na parte de cima da tabela.

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Dos próximos compromissos, sete são contra times que atualmente estão no top-10 do Brasileirão: Flamengo (1°), Atlético-MG (7°), Fluminense (4°), Bahia (5°), Palmeiras (2°), RB Bragantino (10°) e Coritiba (9°). A sequência começa com o clássico diante do São Paulo, nesta sexta-feira (2), no Morumbis, em jogo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão, e terá outros confrontos importantes até dezembro.

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Atualmente, o Santos está na briga pelas primeiras posições e precisa manter uma sequência positiva para alcançar o objetivo na reta final. Vale lembrar que o time de Cuca vem de quatro vitórias seguidas e está na oitava posição, com 38 pontos, oito atrás do Bahia, time que está em quinto e, com isso, ocupa a vaga da pré-Libertadores. No entanto, o Alvinegro tem um jogo a menos.

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Jogos do Santos no Brasileirão

21ª rodada (atrasada) - contra o São Paulo, dia 2/10, fora de casa;

29ª rodada - contra o Flamengo, dia 8/10, em casa;

30ª rodada - contra o Atlético-MG, dia 11/10, fora de casa;

31ª rodada - contra o Fluminense, dia 18/10, fora de casa;

32ª rodada - contra o Bahia, 24/10, em casa;

33ª rodada - contra o Palmeiras, 28/10, em casa;

34ª rodada - contra o RB Bragantino, 2/11, fora de casa;

35ª rodada - contra o Coritiba, data indefinida, fora de casa;

36ª rodada - contra o Grêmio, data indefinida, em casa;

37ª rodada - contra a Vitória, data indefinida, fora de casa;

38ª rodada - contra o Botafogo, data indefinida, em casa.

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(Foto: Paulo Henrique/Ag. F8/Folhapress)



