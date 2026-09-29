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Pedrinho responde sobre futuro de Gabigol, emprestado pelo Cruzeiro ao Santos

O jogador pertence ao Cruzeiro e está emprestado até o fim da temporada

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
29/09/2026 12:56
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Gabigol pelo Cruzeiro
Gabigol tem contrato com Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Após evento do governo estadual de Minas Gerais nesta terça-feira (29), o dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho, falou sobre o futuro de Gabigol. O atleta está emprestado pelo clube ao Santos até o fim da temporada e, segundo Pedro Lourenço, não houve contatos entre os clubes para possível nova negociação.

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– Ele está emprestado ao Santos. E a gente só pode conversar isso, se fica, se vai, é só depois que ele retornar, né? Se ele retornar. Mas nós não tivemos nenhuma conversa com o Santos a respeito disso, zero. Então, a gente não tem como falar nada, tem que esperar. Agora é esperar. E esperar as coisas acontecerem, e o final do campeonato para resolver – disse o empresário em entrevista à jornalistas após reunião com o Governo de Minas Gerais sobre novos patrocínios para clubes do estado.

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Sobre os outros jogadores com contrato próximo do fim, Pedrinho considera que o Cruzeiro não tem como tomar decisões neste momento da temporada.

Pedrinho em entrevista à Cruzeiro TV
Pedrinho em entrevista (Foto: Reprodução TV Cruzeiro)

– Hoje, falar em janela e tudo, do jeito que está o futebol, do jeito que está aí com essas bets, não tem nem como eu te responder isso, porque vai ter que fazer todo um replanejamento. Porque como você tira aí que está postado, os valores de todas as empresas, fica muito inviável o futebol, e a gente não sabe o rumo que vai, dá isso para o ano que vem. Então, a gente tem que, com cautela, esperar com cautela, ver as coisas para depois a gente tomar a decisão mais viável para o clube – afirmou.

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Presidente do Santos falou sobre Gabigol recentemente

Na terça-feira passada (22), o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, comentou sobre o futuro de Gabigol no clube e confirmou que o camisa 9 faz parte do planejamento para 2027. O atacante está emprestado pelo Cruzeiro até dezembro, e uma possibilidade de permanência pode depender também de questões financeiras e até mesmo do processo eleitoral deste ano.

— O Gabriel e outros jogadores fazem parte desse plano. Mas tivemos a responsabilidade de colocar esses contratos até o fim do ano. Não apenas pelo processo eleitoral, mas pela própria condição desses profissionais, que entenderam que é um processo eleitoral e preferem aguardar resultados para tomarem decisões. Iniciar tratativas é obrigação da gestão para que consigamos manter um bom grupo. Ao menos, jogadores que estejam muito identificados, como é o caso do Gabriel — disse Marcelo Teixeira.

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— Sabíamos e prevíamos que ele, dentro de casa, na sua identificação com o Santos, com a torcida, com a história, poderia reviver bons momentos. É o que está acontecendo. É o que aconteceu com Neymar — continuou o presidente.

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