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Com Coutinho em evolução e Neymar no gramado, Santos treina para clássico contra o São Paulo

Peixe treinou nesta quarta-feira (30), atividade é penúltima antes do clássico, válido pela partida atrasada da 21ª rodada do Brasileirão

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
30/09/2026 19:16
Atualizado há 1 minutos
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Neymar e Phillipe Coutinho durante treino do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar e Philippe Coutinho durante treino do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos treinou na tarde desta quarta-feira (30), no CT Rei Pelé, focado no clássico contra o São Paulo, que acontece nesta sexta-feira (2), às 20h (de Brasília), no Morumbis, em partida atrasada válida pela 21ª rodada do Brasileirão. O trabalho comandado pelo técnico Cuca contou com a presença de Willian Arão e há certo avanço da proximidade da estreia de Philippe Coutinho com a camisa do Peixe.

Conforme apurou a reportagem, o novo camisa 11 alvinegro vem agradando à comissão técnica e deve ser relacionado para o San-São. A expectativa inicial era de que o meia ficasse à disposição apenas contra o Flamengo, após a Data Fifa. Contudo, o atleta trabalhou durante a folga do elenco e participou normalmente das atividades desta quarta. Coutinho não atua oficialmente desde fevereiro, quando defendia o Vasco.

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Gabigol e Arthur durante treino do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Gabigol e Arthur durante treino do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Willian Arão e Barreal voltam a treinar e devem ser relacionados

Além de Coutinho, a comissão técnica deve ter outros dois reforços entre os relacionados para o clássico: Willian Arão e Barreal.

O volante está recuperado de uma lesão no abdômen, enquanto o meia-atacante superou um problema no músculo posterior da coxa esquerda. Ambos trabalharam sem restrições com o grupo no gramado do CT Rei Pelé.

Neymar segue cronograma de recuperação

O atacante Neymar foi a campo, realizou trabalho com a equipe e continua em processo de transição física devido a uma lesão tipo 2B no reto anterior da coxa direita, sofrida no duelo contra o Palmeiras, em 2 de setembro, pela Copa do Brasil. A previsão é que o camisa 10 volte a ficar à disposição apenas no dia 18 de outubro, contra o Fluminense.

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Baixas confirmadas para o San-São

Por outro lado, Cuca já sabe que não poderá contar com Gabriel Bontempo e Luan Peres. O jovem meio-campista está com a Seleção Brasileira em período de amistosos, enquanto o zagueiro cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

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