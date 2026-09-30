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Santos fará homenagem a Naty Potira em clássico contra o São Paulo; entenda

Peixe utilizará patch personalizado no uniforme em tributo à torcedora; ação também reforça alerta sobre o Outubro Rosa

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
30/09/2026 11:53
Supervisionado porAndré Carbone,
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Santos utilizará um patch personalizado na camisa contra o São Paulo em homenagem à torcedora Naty Potira.
Santos utilizará um patch personalizado na camisa contra o São Paulo em homenagem à torcedora Naty Potira - (Foto: divulgação / arte / @musettidesigner)

O Santos utilizará um patch personalizado em homenagem à torcedora Naty Potira, que faleceu no último sábado (26) em decorrência de um câncer no colo do útero. O Peixe fará a ação no clássico contra o São Paulo, nesta sexta-feira (2), às 20h (de Brasília), no Morumbis, em partida atrasada válida pela 21ª rodada do Brasileirão.

A iniciativa atende a uma mobilização que ganhou força entre os santistas nos últimos dias. Torcedores, amigos e criadores de conteúdo ligados ao Peixe promoveram uma campanha para que Naty fosse homenageada no uniforme.

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O patch personalizado também servirá como tributo e alerta de conscientização sobre o Outubro Rosa, campanha da qual Naty Potira participava ativamente pelo clube, reforçando a importância do diagnóstico precoce na prevenção e no combate à doença.

Mobilização teve início nas redes sociais

A comoção tomou conta da torcida alvinegra logo após a confirmação da morte de Naty. Entre as diversas manifestações nas redes, a criação do patch especial para o uniforme se tornou rapidamente o pedido de maior força entre amigos, criadores de conteúdo e santistas.

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Naty era conhecida no ambiente virtual pela produção de conteúdos focados na rotina do Peixe, construindo forte ligação com a arquibancada e participando de ações institucionais do clube.

Profissionalmente, atuava como comissária de bordo. O diagnóstico oficial do câncer de colo do útero começou em 2023, período em que passou por ciclos de quimioterapia e radioterapia, antes de a doença apresentar metástase.

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Na reta final do tratamento, uma corrente de orações uniu torcedores, personalidades do esporte e jogadores. O atacante Neymar esteve entre os nomes que enviaram mensagens de apoio à santista.

Lance!

Comunicado oficial do Santos

"NATY POTIRA ETERNA!

A nação santista pediu, e o Santos FC vai abraçar essa ação tão importante. No clássico SANSÃO desta sexta-feira, o #MantoSagrado homenageará nossa eterna Naty Potira, santista apaixonada que faleceu no último sábado.

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Mais do que uma homenagem à nossa querida torcedora, que fez do Santos a sua vida, o patch personalizado também simbolizará todos os santistas que enfrentaram ou estão enfrentando o câncer. Além disso, o tributo será um alerta de conscientização sobre o Outubro Rosa, campanha da qual a Naty sempre fez questão de participar pelo clube, reforçando como o diagnóstico precoce é um importante aliado na prevenção e na luta contra a doença.

Levaremos no Manto Sagrado aquela que sempre o amou e o defendeu. Obrigado por tudo, Naty Potira!"

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