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Ex-Menino da Vila mira nova temporada no futebol de Portugal

Defensor de 23 anos projeta novo ciclo no Vitória de Guimarães

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
06/08/2026 19:30
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Thiago Balieiro foi contratado pelo Vitoria de Guimarães no meio do ano passado. (Foto: Divulgação/ Internet)
Thiago Balieiro foi contratado pelo Vitoria de Guimarães no meio do ano passado. (Foto: Divulgação/ Internet)

Revelado pelo Santos, o zagueiro Thiago Balieiro inicia mais uma temporada pelo Vitória de Guimarães com a expectativa de consolidar seu espaço na equipe portuguesa. Contratado pelo clube no meio do ano passado, o defensor de 23 anos chega ao novo ciclo após ganhar protagonismo na reta final da última temporada.

O Campeonato Português será a primeira competição oficial do calendário europeu a começar em 2026. A estreia do Vitória de Guimarães está marcada para o próximo sábado (8), diante do Arouca, fora de casa.

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Thiago Balieiro jogou a Copa São Paulo de Futebol Jr. pelo Santos em 2024. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Thiago Balieiro jogou a Copa São Paulo de Futebol Jr. pelo Santos em 2024. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Formado nas categorias de base do Santos, Thiago Balieiro foi negociado com o Leixões antes mesmo de estrear pela equipe profissional do Peixe. Após uma temporada de destaque na segunda divisão portuguesa, acabou transferido para o Vitória de Guimarães, um dos clubes mais tradicionais do país.

Em seu primeiro ano nos Conquistadores, o zagueiro participou da campanha do título da Taça da Liga, conquistado sobre o rival Braga. Além disso, ganhou espaço na equipe durante a temporada e assumiu a titularidade após um clássico contra o Sporting, permanecendo entre os titulares até o fim da campanha.

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— Na temporada passada vivemos uma crescente e pude fazer parte dessa evolução. Assumir a titularidade de uma equipe como o Vitória de Guimarães é algo gratificante. Espero que nesta temporada a gente termine melhor colocado e, quem sabe, possa sonhar com uma classificação para uma competição europeia — afirmou o defensor.

O Vitória de Guimarães busca voltar a disputar um torneio continental após ficar fora das competições europeias na última temporada. A participação mais recente do clube ocorreu em 2025, quando a equipe foi eliminada pelo Real Betis nas oitavas de final.

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— Temos objetivos claros para esta temporada. Vamos treinar e disputar cada jogo como uma batalha. Sabemos que enfrentaremos grandes equipes ao longo do campeonato, mas já mostramos do que somos capazes e conquistamos um título importante. Vamos trabalhar duro para alcançar nossas metas — completou Thiago Balieiro.

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