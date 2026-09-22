Santos aproveita pausa no calendário para acelerar preparação de Philippe Coutinho
Meio-campista não atua desde fevereiro, e Peixe tenta prepará-lo para o clássico contra o São Paulo
O Santos terá a Data Fifa como aliada para acelerar a preparação de Philippe Coutinho. O meia, que ainda busca recuperar o ritmo de jogo e sua melhor forma física, não entra em campo desde meados de fevereiro, quando deixou o Vasco, e terá um período de trabalhos antes da retomada do Brasileirão.
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O período de pausa no calendário vai desta segunda-feira (21) até o dia 6 de outubro. Durante esse período, o Santos terá apenas um compromisso confirmado: o clássico com o São Paulo, marcado para o dia 2, no Morumbis, em jogo atrasado válido pela 21ª rodada do Nacional. Com isso, a comissão técnica corre para tentar fazer com que Coutinho esteja pronto para fazer sua estreia no clássico.
Essa reta final de 11 partidas será crucial para definir a temporada alvinegra. Isso porque o Brasileirão é o único campeonato que resta e, portanto, a meta é buscar a vaga na pré-Libertadores, principalmente agora que o time embalou com quatro vitórias seguidas no Nacional.
Além de Coutinho, a tendência é que Everton Cebolinha também enfrente o São Paulo. O jogador foi ausência dos últimos dois jogos, o primeiro por não estar inscrito na Sul-Americana e o segundo por estar suspenso do Brasileirão.
Neymar, por sua vez, não ficará à disposição. O jogador tem um prazo de até dois meses para se recuperar de uma lesão muscular na coxa e ainda estará na metade do processo.
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