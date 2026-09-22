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Goleiro do Santos, Gabriel Brazão publica foto após passar por cirurgia: 'Logo mais estou de volta'

Goleiro do Peixe passou por cirurgia no ombro esquerdo nesta segunda-feira (21), em Belo Horizonte

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
22/09/2026 13:58
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Gabriel Brazão
Gabriel Brazão publica foto após cirurgia no ombro (Foto: Reprodução)

O goleiro Gabriel Brazão, do Santos, submetido a cirurgia no ombro esquerdo para correção de uma lesão na segunda-feira (21), usou as redes sociais para publicar uma foto ao lado de seu médico, no Hospital Instituto Orizonti, em Belo Horizonte. Segundo informações divulgadas pelo Peixe, o procedimento foi "um sucesso".

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O goleiro foi operado pelo chefe do departamento médico do Cruzeiro, Dr. Sergio Campolina, clube que o formou. Veja a foto publicada por Gabriel Brazão ao lado do profissional, com a legenda: "Logo mais estou de volta".

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Gabriel Brazão
Gabriel Brazão publica foto após cirurgia no ombro (Foto: Reprodução)

Segundo informações do Santos, Gabriel Brazão encontra-se bem e deve iniciar a recuperação nos próximos dias. No entanto, a tendência é que o jogador só retorne aos gramados na próxima temporada.

No final de semana, o goleiro usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre as dores que vinha sofrendo no local e que se intensificaram depois do jogo contra o Atlético-MG pela Sul-Americana. Com isso, o jogador foi liberado do jogo contra o Remo, que aconteceu no sábado (19), pelo Brasileirão.

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Gabriel Brazão iniciou o tratamento ainda na Arena MRV, no meio da semana, mas as dores continuaram e o procedimento cirúrgico que estava previsto apenas para o fim de 2026 precisou ser antecipado.

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