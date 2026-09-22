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Presidente do Santos abre o jogo sobre futuro de Gabigol, emprestado pelo Cruzeiro

Marcelo Teixeira admite que o camisa 9 do Peixe faz parte dos planos para 2027; veja o que foi dito

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
22/09/2026 09:45
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Gabigol, atacante do Flamengo, durante entrevista ao 'Fui Clear'
Gabigol, atacante do Santos (Foto: Reprodução)

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, comentou sobre o futuro de Gabigol no clube e confirmou que o camisa 9 faz parte do planejamento para 2027. O atacante está emprestado pelo Cruzeiro até dezembro, e uma possibilidade de permanência pode depender também de questões financeiras e até mesmo do processo eleitoral deste ano.

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— O Gabriel e outros jogadores fazem parte desse plano. Mas tivemos a responsabilidade de colocar esses contratos até o fim do ano. Não apenas pelo processo eleitoral, mas pela própria condição desses profissionais, que entenderam que é um processo eleitoral e preferem aguardar resultados para tomarem decisões. Iniciar tratativas é obrigação da gestão para que consigamos manter um bom grupo. Ao menos, jogadores que estejam muito identificados, como é o caso do Gabriel — disse Marcelo Teixeira.

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Atualmente, Gabigol tem 21 gols marcados, além de dez assistências em 42 partidas. No último sábado, o camisa 9 deu o passe para Rony marcar contra o Remo e sacramentou com o gol da vitória por 2 a 1, no Mangueirão, pelo Brasileirão, ajudando o Peixe a chegar ao seu quarto jogo com vitória na competição, algo que não acontecia desde novembro de 2019. A tendência é que o Alvinegro tente mais um ano de empréstimo junto ao Cruzeiro.

— Sabíamos e prevíamos que ele, dentro de casa, na sua identificação com o Santos, com a torcida, com a história, poderia reviver bons momentos. É o que está acontecendo. É o que aconteceu com Neymar — continuou o presidente.

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— A tendência é o Santos fazer a sua parte, a diretoria fazer até um limite e aguardar o processo eleitoral para que, aí sim, ao final dele, a gente tenha a possibilidade da continuação desses contratos ou não — afirmou Marcelo Teixeira.

O Cruzeiro paga parte do salário de Gabigol e, portanto, a parte financeira do Santos atualmente pode pesar na negociação. O presidente chegou a falar que há chances de atrasos nos direitos de imagem dos jogadores, já que o time não terá os valores de caixa da Sul-Americana e Copa do Brasil, competições das quais o Alvinegro foi eliminado recentemente.

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— O Cruzeiro paga parte do salário e o Santos complementa os seus vencimentos. É um contrato em que o valor hoje do Gabriel total é um valor alto para os padrões do futebol brasileiro. Naquela oportunidade que conversávamos com o Cruzeiro, havia a possibilidade até do próprio Gabriel vir em definitivo. Ele só não veio em definitivo porque o orçamento do Santos não conseguiria absorver, naquela oportunidade, todo o valor que hoje tem como seu vencimento — finalizou Marcelo Teixeira.

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