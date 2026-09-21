Marcão tem o segundo melhor aproveitamento entre os técnicos do Campeonato Brasileiro de 2026. Com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota em seis partidas, o treinador soma 72,2% dos pontos disputados à frente do Fluminense, segundo dados do Sofascore.

A marca deixa Marcão atrás apenas de Leonardo Jardim, do Flamengo, que tem 77,3%. O técnico tricolor aparece à frente de nomes como Abel Ferreira, do Palmeiras, com 70,4%, Arthur Jorge, do Cruzeiro, com 68,3%, e Odair Hellmann, do Athletico-PR, com 60,5%.

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Marcão iniciou a sequência com duas vitórias de virada no Maracanã: 3 a 2 sobre o Palmeiras e 2 a 1 diante do Remo. Contra o então líder palmeirense, o Tricolor decidiu nos minutos finais com Germán Cano. Uma semana depois, Hulk e Serna marcaram contra os paraenses.

A primeira vez em que o Fluminense deixou pontos pelo caminho aconteceu na Arena da Baixada. O time ficou duas vezes atrás do Athletico-PR, virou para 3 a 2 e sofreu o empate em cobrança de pênalti aos 49 minutos do segundo tempo.

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Marcão na vitória do Fluminense sobre o Corinthians (Foto: Marcelo Estêvão/ Modus Focus/Folhapress)

Marcão mantém Fluminense no G-4

O Fluminense voltou a vencer na rodada seguinte ao superar o Vasco por 1 a 0 no Maracanã, com gol de Lucho Acosta. A partida antecedeu o primeiro confronto com o Platense pelas quartas de final da Libertadores.

A única derrota de Marcão no Brasileiro aconteceu diante do Atlético-MG, por 3 a 1, na Arena MRV. O contexto, porém, foi diferente dos demais jogos da sequência. Com a partida de volta contra o Platense marcada para três dias depois, na Argentina, o treinador preservou boa parte dos titulares e levou a campo uma formação bastante modificada.

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Depois da classificação para a semifinal da Libertadores, o Fluminense voltou ao Brasileiro e venceu o Corinthians por 3 a 1 na Neo Química Arena. Hulk marcou duas vezes, e Serna completou o placar.

Além dos resultados no Brasileiro, Marcão também conduziu o Fluminense à semifinal da Libertadores. O Tricolor eliminou o Independiente Rivadavia nas oitavas e o Platense nas quartas e agora terá o Palmeiras pela frente em busca de uma vaga na decisão.

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