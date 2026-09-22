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Ziyech mostra diferencial para ajudar o Botafogo na reta final

Marroquino estreou contra o Mirassol e mostrou potencial de mudar cenário

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 07:00
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Hakim Ziyech estreou pelo Botafogo
Hakim Ziyech estreou pelo Botafogo contra o Mirassol (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Na derrota para o Mirassol, no último sábado (19), pelo Brasileirão, que marcou a estreia do técnico Tite, o Botafogo pôde aproveitar poucos fatores para a sequência da temporada. O ponto alto do jogo no Maião foi a estreia do meia-atacante Ziyech, que mostrou seu valor e pediu passagem por vaga no time titular.

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Hakim Ziyech foi a campo logo após o intervalo, quando o Botafogo teve troca tripla — entraram com ele o volante Edenilson e o atacante Júnior Santos, para as saídas de Danilo Pereira, Montoro e Huguinho. Com a desvantagem de dois gols no placar, o camisa 22 criou as melhores oportunidades do Glorioso em São Paulo.

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O marroquino, mais centralizado em um primeiro momento, foi fundamental para chegadas tanto em lançamento quanto dando o jogo vertical ao Botafogo. Assim, pisou na área para finalizar duas vezes e deixou a equipe no ataque em ótimas condições, como foi com Cristian Medina logo nos primeiros toques na bola.

Refino técnico não falta para Ziyech ajudar o Botafogo. O encaixe com os extremos funcionou, ainda que a equipe não tenha conseguido furar o bloqueio do Mirassol e voltado para casa com a derrota por 2 a 0. O ex-Chelsea e Ajax, quarto colocado da Copa do Mundo de 2022, será o grande diferencial do time de Tite.

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Ziyech e Danilo no jogo contra o Mirassol
Ziyech em ação pelo Botafogo contra o Mirassol (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Funções no Botafogo

Ziyech foi bem atuando centralizado, mas a tendência é que Tite encaixe todas as referências técnicas do meio-campo juntas. Assim, Medina jogaria pela esquerda, Montoro na faixa central e o marroquino caindo mais pela direita, onde se destacou e fez o nome ao longo da carreira. Danilo e Huguinho se firmam como volantes de boa saída de bola.

O Botafogo se impressionou com as condições físicas do meia-atacante. Muito por causa disso, enviou representantes à Holanda para acelerar o processo de regularização do jogador, que, após o sucesso na ação, pôde ser relacionado pelo treinador para encarar o Mirassol.

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Se a forma física ainda está longe da ideal, Hakim Ziyech terá um longo período de preparação para estar alinhado com o restante do grupo. Com a pausa para a Data Fifa, o Botafogo voltará a campo apenas no dia 7 de outubro, contra o Vasco, no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro ocupa a 12ª colocação da competição, com 35 pontos.

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