Pausa na Data-Fifa: Veja como estão as chances do Atlético no Brasileirão

O Atlético terá alguns dias de descanso durante a Data Fifa. Antes de retomar a sequência de compromissos, o Galo terá um período de preparação e descanso, mas com um jogo atrasado no Campeonato Brasileiro. Com a pausa na competição, confira as chances e probabilidades da equipe na reta final do torneio.

Na última partida, o Atlético empatou em 1 a 1 com a Chapecoense, na Arena MRV. O resultado foi considerado ruim para o Galo, principalmente pelo fato de o adversário ocupar a última colocação do Campeonato Brasileiro. Com o empate, o Atlético chegou aos 40 pontos e ocupa a 7ª posição na tabela, mas ainda tem um jogo a menos em relação aos concorrentes diretos.

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A partida atrasada será contra o Red Bull Bragantino, no sábado, dia 3 de outubro, na Arena MRV. O confronto poderá ser importante para a equipe diminuir a distância para o grupo que atualmente ocupa as posições de classificação para a Libertadores.

O Atlético está seis pontos atrás do Bahia, primeiro time do G-5. Caso consiga vencer o Bragantino no jogo atrasado, o Galo poderá reduzir a diferença para três pontos e voltar a se aproximar da zona de classificação para a principal competição continental.

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O principal objetivo do Atlético no Campeonato Brasileiro é conquistar uma vaga na Copa Libertadores de 2027. No entanto, o empate com a Chapecoense teve impacto significativo nas probabilidades da equipe.

Segundo dados do Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Atlético tem atualmente 11,2% de chances de conseguir uma vaga na Libertadores do próximo ano. O número representa uma queda significativa em relação ao cenário anterior ao duelo com a Chapecoense. Antes da partida, o Galo tinha 25,5% de probabilidade de terminar o campeonato dentro da zona de classificação para a Libertadores.

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Em outro cenário, o Atlético aparece com 78,4% de chances de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2027. A probabilidade é consideravelmente maior do que a de classificação para a Libertadores neste momento.

Por outro lado, o risco de rebaixamento é praticamente nulo. De acordo com os cálculos da UFMG, o Galo tem apenas 0,047% de chances de terminar o Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento.

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Chances do Atlético via Brasileirão

Libertadores: 11,2%

11,2% Sul-Americana: 78,4%

78,4% Rebaixamento: 0,047%

Foto do time do Atlético no Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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