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Artur Jorge explica formação com três zagueiros no Cruzeiro

O treinador destacou ainda a escolha por ter Fabrício Bruno no banco

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
21/09/2026 19:27
Atualizado há 2 minutos
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Artur Jorge em coletiva após Vitória x Cruzeiro
Artur Jorge em coletiva no Barradão (Foto: Celo Gil/Cruzeiro)

No triunfo do Cruzeiro por 3 a 1 contra o Vitória, Artur Jorge terminou a partida com três zagueiros. No entanto, segundo o técnico, não é um plano para o futuro, mas uma situação específica que ocorreu no Barradão.

– A questão dos três zagueiros tem a ver apenas com uma estratégia. Considerando o adversário que buscava o último terço para fazer cruzamentos, tentamos ter o Fabrício com os zagueiros. Quando a bola se afastava, o João Marcelo tinha a missão de subir ao lado do Matheus Henrique, mantendo a linha de quatro – disse.

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– Apenas no momento de jogo lateral do adversário, tínhamos três zagueiros para ter jogadores capazes de afastar as bolas aéreas. Se a escolha fosse o João Marcelo ficar fora, fariam a mesma pergunta? – questionou Artur Jorge sobre a opção pela dupla de zagueiros.

O questionamento veio após um jogo em que Fabrício Bruno ficou no banco de reservas, indicando que ele, Jonathan Jesus e João Marcelo têm potencial para serem titulares e devem fazer parte desse rodízio.

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Vitória x Cruzeiro

A primeira chance do jogo foi dos mandantes. Matheusinho venceu Gerson no meio e lançou Renê no ataque. Otávio saiu para fazer a defesa, mas se atrapalhou com a bola. O atacante rubro-negro aproveitou a sobra e arriscou de fora da área, mas João Marcelo salvou. A resposta celeste veio aos 18 minutos. Gerson lançou Rojas, que, impedido, escorou para Matheus Pereira chutar no canto direito, mas Arcanjo defendeu.

Depois de um período em que o jogo ficou morno, o Leão abriu o placar aos 38 minutos. Renê recebeu na entrada da área, Rojas não deu combate, e o atacante acertou um belo chute sem chances para Otávio. A resposta celeste veio em finalização de Zé Lucas nos acréscimos.

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Na volta dos vestiários, Artur Jorge modificou o esquema tático e foi recompensado. William avançou pela direita, passou para Kaio Jorge, que escorou para Arroyo chutar forte. Lucas Arcanjo defendeu, mas a bola foi ao fundo do gol. Com meio-campo mais povoado, o Cruzeiro passou a trocar mais passes e chegar ao ataque.

Arroyo comemora gol do Cruzeiro
Arroyo comemora gol do Cruzeiro (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

Mais confortável no jogo, a Raposa passou a pressionar o adversário e conseguiu a virada aos 21 minutos. Arroyo avançou na linha de fundo pela direita e cruzou para Villalba, que, da entrada da área, chutou forte e fez 2 a 1. Minutos depois, o camisa 99 quase ampliou após Kaio Jorge costurar pela defesa rubro-negra, mas isolou.

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Atrás no placar, o Vitória se lançou ao ataque e chegou a assustar Otávio em bolas aéreas. Em uma jogada a seu favor, Kaio Jorge disparou pela esquerda, mas correu menos que a bola e perdeu boa oportunidade. No minuto final, Matheus Pereira fechou o placar.

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