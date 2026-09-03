Deuses ancestrais e o 'Urubu de Lima': a história por trás do novo Manto do Flamengo
Designer Marcelo Gluz une o mistério de Nazca às glórias do Flamengo na capital peruana
O vínculo entre o Flamengo e a cidade de Lima ganhou uma representação concreta no vestuário do clube. Vencedor do concurso oficial promovido para a escolha do novo Manto da Nação, o projeto desenhado pelo designer e empresário de tecnologia Marcelo Gluz, de 46 anos, conquistou a preferência de mais de 16 mil torcedores rubro-negros. A peça transforma as glórias continentais obtidas na capital peruana em 2019 e 2025 em uma narrativa visual baseada na cultura ancestral da América do Sul.
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Com 28 anos de atuação no mercado de criação e sócio-fundador da agência Outracoisa, Gluz definiu a vitória no concurso popular do clube do coração como o auge da sua carreira:
— Trabalho em projetos de design há 28 anos e posso dizer que é difícil encontrar paralelo com a carga simbólica do Manto. Se eu tivesse que explicar em uma frase o que significa para mim criar um Manto da Nação para o clube que torço, diria que é a Copa do Mundo do design — resumiu o autor.
O projeto nasceu do incentivo de seu filho Pepeu, de 17 anos — companheiro de viagem na histórica final da Libertadores de 2019.
— A gente viveu com muita intensidade a conquista de 2019 em Lima. Foi uma viagem supercomplicada, uma aventura de pai e filho em que a gente não tinha nem onde dormir. Anos depois, foi esse mesmo filho que chegou na sala e disse: "Você tem que participar desse concurso, pai". A participação foi praticamente compulsória — relembrou Marcelo.
A inspiração nas Linhas de Nazca e no Urubu de Lima
A concepção estética da camisa não seguiu a repetição tradicional de padrões visuais comum no futebol. A inspiração principal de Marcelo Gluz veio das Linhas de Nazca, geoglifos monumentais localizados no deserto peruano.
— O Flamengo ganhou nossas duas últimas Libertadores em Lima em circunstâncias muito especiais, eu diria que místicas. A ideia veio das Linhas de Nazca, esses geoglifos monumentais cercados de mistério. A ideia de um desses geoglifos ser um imponente urubu, simbolizando um acordo do Flamengo com os deuses ancestrais daquele povo, pareceu muito forte. Como quem diz: "Temos um acordo com os caras lá de cima, que diz que em Lima a gente não perde" — explicou o designer.
As cores do uniforme utilizam tons terrosos em alusão à paisagem árida que cerca o Estádio Monumental U. Para compor a arte, a referência conceitual veio da Seleção Mexicana:
— Aquelas cores terrosas não saíam da minha cabeça. Na final de 2019, me impressionou muito aquele solo lunar das cercanias do estádio. Na minha camisa, queria fazer um desenho que ocupasse o canvas sem repetir elementos. Como inspiração, dá para citar a camisa do México na última Copa, que também tem um estilo marcante de desenho — completou.
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