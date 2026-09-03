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Bortoleto revisita início da carreira durante passagem pela Itália

Piloto da Audi visitou a fábrica da equipe pela qual correu no kart, e reviveu lembranças do início da trajetória até a Fórmula 1

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 11:35
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Bortoleto assina capacete em Monza
Bortoleto assina capacete em Monza (Foto: Reprodução)

Gabriel Bortoleto teve um reencontro especial com o início de sua trajetória no automobilismo durante a passagem pela Itália. O piloto da Audi visitou o local onde competiu no kart e revisitou uma fase importante de sua formação antes de chegar à Fórmula 1.

Durante a visita, o brasileiro reviu o espaço onde deu alguns dos primeiros passos no automobilismo e reencontrou pessoas que fizeram parte daquele período de sua carreira. Como lembrança da passagem, Bortoleto também deixou um capacete com uma dedicatória.

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Bortoleto atende fãs na Itália
Bortoleto atende fãs na Itália (Foto: Reprodução)

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Gabriel Bortoleto em Monza

A Itália também guarda algumas das principais lembranças da carreira de Bortoleto. O brasileiro viveu no país durante boa parte de sua trajetória nas categorias de base e teve em Monza um dos momentos mais marcantes de sua campanha na Fórmula 2.

Em 2024, Bortoleto venceu uma corrida no circuito italiano após largar da última posição. O piloto saiu do 22º lugar, depois de um acidente na classificação, e protagonizou uma grande recuperação até assumir a liderança e cruzar a linha de chegada na primeira colocação.

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De volta a Monza para mais uma etapa da Fórmula 1, Bortoleto chega após o fim de semana em Zandvoort. Apesar de não ter alcançado o resultado esperado na Holanda, o brasileiro avaliou que houve sinais positivos no desempenho do carro.

— Mesmo que o resultado de domingo em Zandvoort não tenha sido o que eu queria, eu me senti bem com o carro e tivemos um bom ritmo; pontos definitivamente positivos no retorno após a pausa — afirmou.

Bortoleto também destacou a expectativa para correr novamente em Monza e espera que a equipe consiga manter o bom desempenho apresentado nas últimas provas.

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— No geral, correr no 'Templo da Velocidade' (circuito de Monza) é algo que sempre gera grande expectativa. Temos sido competitivos nas últimas corridas; espero que possamos manter esse desempenho neste fim de semana e conquistar um bom resultado — completou.

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