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Brasil enfrenta campeão da NBA nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Pivô da República Dominicana conquistou o título da NBA pelo New York Knicks e será o principal nome do adversário brasileiro nesta quinta-feira

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 14:19
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Colômbia x Brasil - Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Divulgação: CBB)
Colômbia x Brasil - Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Divulgação: CBB)

A Seleção Brasileira de basquete terá um dos grandes nomes da NBA como adversário na abertura da segunda fase das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2027. Nesta quinta-feira (27), às 20h10 (de Brasília), o Brasil enfrenta a República Dominicana, na Arena Nilson Nelson, em Brasília, em um duelo que terá Karl-Anthony Towns como principal atração da equipe adversária.

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O pivô dominicano chega ao confronto após conquistar o título da NBA pelo New York Knicks. Aos 30 anos, Towns é a principal referência da equipe caribenha e representa uma ameaça importante para a defesa brasileira, especialmente pelo seu tamanho e capacidade de pontuar também fora do garrafão.

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Towns chega ao Brasil como campeão da NBA

Nascido nos Estados Unidos e filho de mãe dominicana, Karl-Anthony Towns optou por defender a República Dominicana no basquete internacional. O jogador já representou o país em importantes competições e é o principal nome da seleção comandada pelo argentino Néstor García.

A presença do pivô aumenta o peso do confronto para o Brasil. Além da experiência acumulada na NBA, Towns chega ao duelo em Brasília com o status de campeão da principal liga de basquete do mundo. O dominicano também não estará sozinho. A convocação reúne outros atletas conhecidos internacionalmente, como Chris Duarte, Al Horford, Andrés Feliz e Ángel Delgado.

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O jogador do New York Knicks, Karl-Anthony Towns (nº 32), segura o polegar após um arremesso no segundo tempo da partida contra o Brooklyn Nets, no Barclays Center, no bairro do Brooklyn, em Nova York. O New York Knicks derrotou o Brooklyn Nets por 99 a 95 (Foto: Elsa / Getty Images North America / Getty Images via Afp)
O jogador do New York Knicks, Karl-Anthony Towns (nº 32), segura o polegar após um arremesso no segundo tempo da partida contra o Brooklyn Nets, no Barclays Center, no bairro do Brooklyn, em Nova York. (Foto: Elsa / Getty Images North America / Getty Images via Afp)

Seleção brasileira começa nova fase das Eliminatórias

O confronto contra a República Dominicana abre a participação brasileira na segunda fase das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2027. A Seleção chega embalada depois de vencer os seis jogos da etapa anterior e carregar a campanha para a nova fase.

O Brasil está no Grupo E, ao lado de Estados Unidos, República Dominicana, México, Chile e Colômbia. Nesta etapa, a equipe enfrentará apenas os três adversários que não estavam em sua chave na primeira fase: dominicanos, mexicanos e norte-americanos, em partidas de ida e volta. Os três primeiros colocados de cada grupo garantem vaga no Mundial. A última classificação será destinada ao melhor quarto colocado entre as duas chaves.

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