NBA: Warriors contrata jogador que não atuou na última temporada Georges Niang ficou fora de toda a última temporada por causa de uma fratura no pé

O Golden State Warriors adicionou mais uma peça ao elenco para a próxima temporada da NBA. A franquia de San Francisco chegou a um acordo com Georges Niang, ala-pivô de 33 anos, que estava sem atuar desde a última temporada por causa de uma lesão no pé.

Segundo Shams Charania, da ESPN, Niang receberá US$ 3,9 milhões pelo contrato com o Warriors. O jogador deve estar disponível para o início da temporada, em outubro, e chega para ampliar as opções da equipe na posição de ala-pivô. Georges Niang tem uma carreira de 11 temporadas na NBA e já defendeu Indiana Pacers, Utah Jazz, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers e Atlanta Hawks. Agora, vestirá a camisa do sexto time de sua trajetória na liga.

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Geogers Niang volta às quadras após temporada afastado

O novo reforço do Warriors passou toda a temporada 2025/26 longe das quadras depois de sofrer uma fratura no pé. Recuperado, o jogador já retomou os treinamentos e trabalha para estar em condições de disputar a nova campanha.

Em Golden State, Niang deverá disputar espaço na rotação com Draymond Green e o calouro Yaxel Lendeborg. A contratação também ganha importância diante dos problemas físicos que atingem o elenco.

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Moses Moody, por exemplo, sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e não deverá atuar durante a temporada. Já Jimmy Butler se recupera de um problema no joelho e tem previsão de retorno apenas em dezembro.

Warriors amplia opções no mercado

A chegada de Niang acontece um dia depois de o Warriors também fechar com Brandon Williams, ex-Dallas Mavericks. A franquia buscou jogadores disponíveis no mercado para aumentar a profundidade do banco de reservas.

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Com o novo acordo, Golden State passa a ter 15 jogadores no elenco previsto para 2026/27. Niang é apenas o segundo atleta contratado pela equipe que não fazia parte do grupo na temporada anterior, sem contar Lendeborg, selecionado no Draft.

O Warriors chega à nova temporada tentando se recuperar de uma campanha abaixo das expectativas. Em 2025/26, a equipe venceu 37 dos 82 jogos, disputou o play-in, mas foi eliminada pelo Phoenix Suns e terminou fora dos playoffs. As lesões também pesaram na campanha. Stephen Curry participou de apenas 43 partidas, enquanto De'Anthony Melton esteve em quadra 49 vezes e Al Horford disputou 45 jogos.

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Brandon Williams pelo Dallas Mavericks na NBA (Foto: Reprodução/X/Dallas Mavs)

Elenco do Warriors para 2026/27

Armadores: Stephen Curry, De'Anthony Melton e Brandon Williams

Alas-armadores: Brandin Podziemski, Moses Moody e Gary Payton II

Alas: Jimmy Butler, Gui Santos e Will Richard

Alas-pivôs: Draymond Green, Yaxel Lendeborg e Georges Niang

Pivôs: Kristaps Porzingis, Al Horford e Charles Bassey

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