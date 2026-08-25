Mercado da NBA: Warriors acerta com agente livre por um ano
Jogador, que estava no Dallas Mavericks, assina por US$ 2,6 milhões; mercado da NBA segue agitado com Kuminga e Duren
Nesta terça-feira (25), o agente livre Brandon Williams fechou contrato com o Golden State Warriors. O acordo, por um ano e US$ 2,6 milhões, foi confirmado pelos agentes Derek Lafayette e Curtis Lawrence a Shams Charania, da ESPN americana. Na última temporada pelo Dallas Mavericks, o armador disputou 66 jogos e registrou médias de 13 pontos, 3.9 assistências e 22.2 minutos por partida.
A semana foi agitada no mercado da NBA. Klay Thompson recebeu a rescisão do Mavs e acertou com o Miami Heat. Horas depois, DeMar DeRozan fechou com o Denver Nuggets, encerrando as especulações sobre seu destino.
O Cleveland Cavaliers, um dos grandes beneficiados do período, trocou peças desencaixadas por Peyton Watson, em uma troca envolvendo cinco franquias da NBA. O armador James Harden também renovou com o elenco em um contrato de três anos e US$ 97 milhões.
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Outros agentes livres da NBA
Com o espaço salarial de outras franquias praticamente esgotado, Jonathan Kuminga enfrenta dificuldades para conseguir o contrato com média anual de US$ 20 milhões que almeja. Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves são apontados como as opções mais viáveis. Um acordo de um ano para reconstruir seu valor de mercado é considerado o caminho mais realista.
A situação de Jalen Duren com o Detroit Pistons é descrita como tensa, com as partes distantes em relação ao valor do novo contrato. Duren teria interesse em um sign-and-trade, mas busca um contrato máximo em torno de US$ 290 milhões por cinco anos, enquanto o Pistons precisa preservar profundidade de elenco. A expectativa é de que um acordo seja fechado, mesmo que leve mais um mês.
Bennedict Mathurin, que tem o Los Angeles Clippers como principal interessado, também ainda não definiu seu futuro. Outros nomes, como Nick Richards, Gabe Vincent, Bruce Brown, Jaden Ivey, Cam Thomas e Ben Simmons, também são considerados algumas das melhores opções atuais entre os agentes livres.
O Memphis Grizzlies é a única franquia com mais de US$ 2 milhões em espaço salarial disponível, o que limita a competitividade do mercado da NBA por esses ativos. As equipes têm cerca de um mês para concluir as contratações antes do início do training camp.
🏀 Aposte no seu time favorito!
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