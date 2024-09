Jerusa Geber e o guia Gabriel Garcia celebram medalha de ouro (Foto: Silvio Ávila/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 16:50 • Rio de Janeiro

O penúltimo dia de competições das Paralimpíadas de Paris 2024 chegou ao fim, e o Lance! mostra para você os destaques, incluindo as medalhas do Brasil e as performances dos nossos atletas nas demais modalidades.

Judô

Arthur Cavalcante conquistou a medalha de ouro no judô na categoria até 90kg da classe J1 (cegos totais ou com percepção de luz). Esta foi a primeira medalha de ouro do judô masculino nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Wilians Araújo conquistou o lugar mais alto do pódio na categoria para atletas com mais de 90 kg (J1), após vencer o atleta Ion Basoc, da Moldávia. Com a conquista, o Brasil chegou a cinco medalhas no judô nos Jogos.

Rebeca Silva foi campeã no judô acima de 70kg (J2). A brasileira venceu a decisão contra a cubana Sheyla Estupian com um Ippon por imobilização faltando pouco menos de 30 segundos para o fim

Erika Zoaga conquistou a medalha de prata no judô acima de 70kg classe J1 nas Paralimpíadas de Paris ao perder para a ucraniana Anastasilia Harnyk no penúltimo dia de competições.

Marcelo Casanova conquistou a medalha de bronze no Judô até 90kg da classe J2, para atletas que possuem algum nível de percepção visual, mas com limitações significativas.

Natação

Lídia Cruz conquistou a medalha de bronze nos 50m costas S4. Ela terminou na terceira colocação com o tempo de 52s00 e levou o terceiro bronze dela em Paris.

O carioca Douglas Matera competiu na final dos 100m borboleta (S12) e concluiu a prova na sexta colocação com o tempo de 59s25 e ficou 1s76 atrás do britânico Stephan Clegg que levou o ouro.

Victória Ribeiro terminou os 100m borboleta (S8) na oitava colocação com o tempo de 1min16s21.

Estefany Rodrigues terminou a prova dos 200m medley (SM5) com o tempo de 3min52s06 e ficou na sétima colocação

No revezamento misto 4x100m livres, o Brasil ficou em 4º lugar e encerrou sua participação na natação das Paralimpíadas de Paris.

Atletismo

Jerusa Geber conquistou o ouro e igualou o recorde paralímpico nos 200m T11 (deficiente visual que corre ao lado de atleta-guia com cordão de ligação), com o tempo de 24s51. Além disso, sua medalha foi a 23ª medalha de ouro do Brasil em Paris, o novo recorde em uma única edição do país.

Rayane Soares conquistou a medalha de ouro nos 400m T13, destinada a atletas com deficiência visual com o tempo de 53s55, o novo recorde mundial da prova.

Na prova dos 200m T37, os brasileiros Ricardo Mendonça e Christian Gabriel subiram ao pódio. Ricardo ficou com a medalha de prata com o tempo de 22s71 e Christian terminou com o bronze, com a marca de 22s74.

No salto em distância T13, para atletas com deficiência visual, Paulo Henrique Reis conquistou a medalha de bronze. Em sua estreia em Paralimpíadas, o brasileiro atingiu a sua melhor marca da temporada (7,20m) e garantiu o terceiro lugar.

Thomaz Ruan Moraes conquistou a medalha de bronze dos 400m masculino (T47). O atleta brasileiro completou a prova com o tempo de 47s97, atrás dos marroquinos Ayoub Sadni (47s16) e Aymane El Haddaoui (46s65)

A paraense Fernanda Yara e a potiguar Maria Clara Augusto chegaram na quarta e quinta colocações, respectivamente, na final da prova dos 200m T47 (amputadas de braço).

O gaúcho Wallison Fortes chegou na quinta colocação na final dos 200m T64 (amputados de membros inferiores com prótese).

O paulista Paulo Cezar Neto terminou na nona colocação na final do salto em distância T20 (deficiência intelectual). Estreante em Jogos, ele teve 6,60m como a melhor marca entre seus saltos.

O catarinense Edenílson Floriani terminou na quarta colocação na final do arremesso de peso F42/F63 (deficiência nos membros inferiores).

Halterofilismo

Com a quebra do recorde mundial, Mariana D'Andrea conquistou a medalha de ouro no halterofilismo até 73kg na manhã de hoje.

Caroline Alves ficou na sétima colocação da categoria até 79kg ao levantar 128kg. O ouro ficou com chinesa Miaoyu Han que quebrou o recorde mundial e levantou 154kg.

Evanio da Silva terminou em oitavo na categoria até 88kg, com o peso de 187kg. O chinês Panpan Yan quebrou o recorde paralímpico levantando 242kg e ficou com o ouro.

Futebol de cegos

A seleção brasileira de futebol de cegos garantiu a medalha de bronze nas Paralimpíadas de Paris 2024 ao vencer a Colômbia por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Jefinho, faltando três minutos para o fim da partida.

Vôlei sentado

O Brasil perdeu a disputa pela medalha de bronze do vôlei sentado feminino das Paralimpíadas de Paris para o Canadá por 3 sets a 0 neste sábado (7). Após duas edições de Paralimpíadas seguidas subindo ao pódio com o bronze, a seleção feminina não teve chances contra as canadenses.

Ciclismo de estrada

Logo nas primeiras horas do dia, Carlos Alberto Gomes, competindo na categoria C1-3, terminou na 23ª posição, com o tempo de 2h07min48s.

Na prova feminina da categoria C1-3, Sabrina Custódia completou o percurso em 2h08min24s, terminando na 14ª colocação, 29min39s atrás da campeã, Sugiura Keiko, do Japão.

Na disputa por equipes H1-5, o Brasil, representado por Jady Malavazzi, Ulisses Leal e Mariana Garcia, terminou a prova com o tempo de 27min23s, a 1min33s da medalha de bronze. O pódio foi composto por França (ouro), Itália (prata) e Estados Unidos (bronze).

Esgrima

Com a eliminação dos equipes masculina e feminina nos torneios por espada da esgrima em cadeira de rodas, o Brasil encerrou sua participação na modalidade sem medalha. Neste sábado, a equipe masculina parou nas quartas, enquanto a feminina caiu logo na estreia. Estes foram os últimos torneios da modalidade desta edição dos Jogos.

Canoagem

Luís Carlos Cardoso repetiu a marca das Paralimpíadas Tóquio 2020, onde também levou a medalha de prata na prova. Ele largou bem e esteve próximo do húngaro Peter Kiss, mas o europeu disparou após os 20m e não deu mais chances aos adversários.

Miqueias Rodrigues protagonizou uma disputa muito acirrada pelo pódio com o espanhol Juan Antônio. Faltando 50m para o fim da prova, Juan estava na frente do brasileiro, levando a medalha de bronze. Mas Miqueias fez um final de prova fortíssimo e a definição teve que ser através do photo finish. No fim, o brasileiro subiu no pódio por um centésimo.

Além deles, Fernando Rufino de Paulo, Debora Ribeiro Benevides e Mari Santilli também foram às finais de suas respectivas classes, mas não atingiram o pódio.

Confira o quadro de medalhas:

1º - China - 93 ouros 73 pratas 49 bronzes (total: 215)

2º - Grã-Bretanha - 47 ouros 41 pratas 31 bronzes (total: 119)

3º - Estados Unidos - 36 ouros 41 pratas 25 bronzes (total: 86)

4º - Países Baixos - 26 ouros 17 pratas 12 bronzes (total: 48)

5º - Itália - 24 ouros 15 pratas 31 bronzes (total: 70)

5º - Brasil - 23 ouros 25 pratas 38 bronzes (total: 86)